براد بيت يكشف سبب عدم إنتاج فيلم Ford v Ferrari الذي كان سيجمعه بـ توم كروز

براد بيت يتحدث عن تعاونه مع توم كروز في السينما

براد بيت وتوم كروز يجتمعان خلال عرض فيلم F1

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 10:23 مساءً - تحدث النجم العالميعن السبب الذي منع تعاونه مع النجمفي فيلم سينمائي تم تقديمه فيما بعد بالدراما الرياضية عام 2019، وجاء من بطولة مات ديمون، كريستيان بيل، خلال مُقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال"، تم نشرها خلال الأيام الماضية، حيث أوضح أنه كان من المقرر أن يشارك في بطولة فيلم "Ford v Ferrari" أمام توم كروز، إلا أن المشروع فشل لأسباب تتعلق بالميزانية.وقد أوضح النجم العالمي براد بيت أنه كان من المُقرر أن يُجسد بطولة فيلم Ford v Ferrari بمُشاركة النجم العالمي توم كروز منذ عشر سنوات، ولكن تم تقديمه بعد ذلك بفريق عمل آخر، وجعلوه فيلماً رائعاً.وكشف النجم براد بيت بعض تفاصيل الفيلم، والذي كان من المُقرر إنتاجه بأنه كان سيُجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "كين مايلز"، فيما كان سيجسد النجم توم كروز شخصية "شيلبي"، كما تحدث عن أحدث أفلامه "F1"، قائلاً إنه غير متأكد من تقديم جزء ثانٍ منه، ولكنه سيحاول في ذلك.يُذكر أن نجميْ هوليوود توم كروز وبراد بيت خطفا الأضواء، في خطوة مفاجئة أسعدت عشاق السينما وعالم سباقات الفورمولا 1 على حدٍ سواء، عندما انضم توم كروز إلى النجم براد بيت خلال العرض الخاص لفيلم F1.وقد شارك الحساب الرسمي لفورمولا 1 وحساب الفيلم "F1" على "إنستغرام" العديد من الصور التي التقطها المصورون للنجميْن براد بيت وتوم كروز، ظهرا فيها وهما يحتضنان بعضهما البعض بحرارة. كما شوهدا يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث في مقاطع فيديو من قلب الحدث، جاء أحدهم مع تعليق: "لحظة فاجأنا فيها توم كروز على السجادة الحمراء لفيلم F1TheMovie!".

يُمكنكم قراءة حوار خاص: جوزيف كوزينسكي وجيري بروكهايمر يكشفان كواليس التعاون مع براد بيت في فيلم F1



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