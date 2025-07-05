4 مرات ظهر فيها عادل إمام خلال 5 سنوات.. ما القصة؟

ما بين الشائعات والمناسبات الخاصة

مكالمة هاتفية لنفي شائعة وفاته: "عاوزيني أموت ليه؟"

ظهور نادر في يوم ميلاده الـ83

عادل إمام يمازح شريف عامر

عادل إمام يحتفل بعقد قران حفيده الأكبر

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 10:23 مساءً - حظي ظهور الفنان، على هامش مراسم عقد قران حفيده الأكبر "عادل رامي إمام"، باحتفاء واسع من قبل زملائه وجمهوره على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيّما أنّ ذلك الظهور كان نادراً واستثنائياً لـ"الزعيم"، الذي ابتعد عن الأضواء تماماً منذ 5 سنوات تقريباً، مكتفياً بما قدمه من أعمال فنية خلال مسيرة طويلة تجاوزت خمسة عقود، ليُصبح وقته مقصوراً على عائلته فقط.وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، منذ مسلسله الأخير "فلانتينو"، الذي عُرض عام 2020، لم يظهر عادل إمام سوى 4 مرات تقريباً، الأمر الذي دفع البعض لترويج شائعات وأخبار مغلوطة عن وضعه الصحي، رغم نفي أسرته في كل مرة، مؤكدين أنه بحالة صحية جيدة، لكنه فضّل الاعتزال، وقضاء وقته مع عائلته، من دون أن يظهر عبر وسائل الإعلام أو في صورٍ متنوعة مع أصدقائه؛ إذ كانت هناك حالة انعزال تامة.يمكنك قراءة.. بعد غياب حوالي 15 عامًا .. عادل إمام يعود مرة أخرى إلى السينما فما القصة؟!المرة الأولى، كانت في مارس عام 2020، قبيل عرض مسلسل "فلانتينو" بأسابيع قليلة، حيث جرى تداول شائعات آنذاك، حول تدهور حالته الصحية بشكلٍ كبير، وحُجز بالعناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، فيما وصلت الأنباء إلى حد الوفاة، ليخرج بنفسه عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، نافياً ما يتداول من أخبار مغلوطة، تُثير قلق وخوف عائلته وأصدقائه، كما سخر من مروجي تلك الشائعات، بقوله: "عاوزيني أموت ليه؟ أنا في البيت وتحت اللحاف وأقرأ الجرائد، وأحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى".وأكد، آنذاك، أنه بحالة صحية جيدة، ولم يُصب بأي مكروه، سوى إصابته بـ"نزلة برد"؛ بسبب التغييرات الجوية في مارس، قائلاً: "يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة".وفي مايو 2023، احتفل الفنانبيوم ميلاده الـ83، مع عائلته وأصدقائه المقربين، مثل يسرا، ولبلبة، وخالد سرحان، ومصطفى هريدي، وغيرهم، داخل منزله، حيث انتشرت آنذاك بعض الصور التي وثّقت الحفل، منها صورة بصحبة شقيقه المنتج عصام إمام، وأخرى مع مدير أعماله عادل سليمان، حيث حظيت بانتشار كبيرٍ وقتها، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب مُضي نحو 3 أعوام على ابتعاده عن وسائل الإعلام.وفي أعقاب تلك المناسبة، وجّه الفنانرسالة شُكر إلى جمهوره الذي هنّأه بيوم ميلاده، عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، وذلك عن طريق اتصال من الفنانة لبلبة التي كانت موجودة مع "الزعيم" للاحتفال بيوم الميلاد.ومازح، شريف عامر، بقوله: "إنت بتضحك ليه؟ إحنا لسه قلنا حاجة؟"، فيما قال الأخير إنّ بناته تعلمن اللغة العربية بسببه وبفضله، ليمازحه "الزعيم" بقوله: "عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك مكانوش يعرفوا عربي!".أما المرة الرابعة، فكانت قبل قليل، حيث كشف المخرج رامي إمام عن أحدث صورة عائلية، على هامش احتفاله بحفل زفاف ابنه الأكبر "عادل"، وهو الحدث الذي تصدّر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية، وسط ترقب الجمهور لظهور الفنان عادل إمام، كونه بعيداً عن الأضواء تماماً منذ 5 سنوات تقريباً.ونشر المخرج، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لعائلته بالكامل داخل المنزل، مع ظهور العروسين "عادل وفريدة"، فيما توسط الصورة الفنان عادل إمام، في ظهور نادر واستثنائي على مدار الـ5 سنوات الماضية، حيث ظهر جالساً على الكرسي، فيما يجلس بجواره حفيده الأكبر وزوجته، فيما حققت الصورة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين. وعلّق رامي إمام على الصورة، مستعيناً بالآية القرآنية {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}: "الحمد لله عادل وفريدة، ابني اتجوز، اللهم بارك"، إذ جاءت تلك الصورة من مراسم عقد القران وليست حفل الزفاف.

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