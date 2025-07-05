جاك مارون يؤكد: "ريتا حايك هي من تخلت عن Venus"!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج والمنتج جاك مارون انطلاق الجولة العالمية لمسرحية “فينوس” بعد انسحاب بطلتها السابقة الممثلة ريتا حايك، واستبدالها بالممثلة رولا بقسماتي، التي ستقدّم الدور إلى جانب النجم بديع أبو شقرا.



وأكد مارون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن المسرحية ستنطلق في جولتها المقررة مسبقًا، والتي تشمل عروضاً في دبي والإمارات العربية المتحدة وكندا، التزاماً بالعقود الموقعة والاتفاقات المبرمة مع الجهات المنظمة.

وأوضح البيان أن انسحاب ريتا حايك جاء بشكل مفاجئ رغم موافقتها المبدئية على المشاركة في الجولة وتحديدها المواعيد التي تناسب جدولها. وأشار إلى أن هذا القرار أربك فريق العمل، خاصة أن بطاقات عروض دبي كانت قد طُبعت بالفعل وتحمل صورتها، ما يؤكد موافقتها حتى المراحل الأخيرة.

وأعرب مارون عن أسفه لانسحاب حايك وما ترتّب عليه من أضرار إنتاجية ولوجستية، مؤكداً أن محاولات عدة جرت لإقناعها بالعدول عن قرارها، لكنها أصرت على موقفها رغم الالتزامات التعاقدية المبرمة.

وأشار البيان إلى أن المنتجين أوفوا بكافة المستحقات المالية للفريق، بمن فيهم بديع أبو شقرا، بينما لم تبادر حايك حتى الآن إلى استلام المبلغ المتبقي لها رغم مراجعتها أكثر من مرة.

وختم البيان بتأكيد حرص فريق “فينوس” على تقديم العمل بمستوى فني رفيع يليق بالجمهور والنقاد، وشكر الصحافة اللبنانية والجمهور على دعمهم المتواصل. كما شدد على احتفاظ المنتجين بحقوقهم القانونية في هذا الشأن وحق الرد عبر الوسائل المشروعة.