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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني أنجيلا وايت (بلاك تشاينا) عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي في 3 حزيران الحالي عن فسخ خطوبتها من ديريك ميلانو، مؤكدة أنهما ما زالا صديقين وأن الانفصال جاء بعد تفكير ودعاء، واعتقادهما أن هذا هو القرار الصحيح.
بدأت علاقتهما العاطفية رسمياً قبل عام فقط، وخطبها ديريك في حفل ياردفيست أمام الجمهور، حيث وافقت بتأثر كبير.
بلاك تشاينا، التي لديها طفلان من علاقات سابقة، تحدثت سابقًا عن أهمية التواصل واحترام الحدود في تربية الأطفال المشتركة، مشددة على ضرورة التركيز على مصلحة الأبناء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين.. نجمان شهيران يعلنان فسخ خطوبتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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