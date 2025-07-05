صبا مبارك عن مسلسل 220 يوم: الناس بتحب تشوفنا أنا وكريم فهمي مع بعض

صبا مبارك تتحدث عن تعاونها مع كريم فهمي

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

كريم فهمي بشكل غير معتاد في "220 يوم"

https://www.instagram.com/p/DK7POgttTcg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK7POgttTcg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK7POgttTcg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حياة كريم فهمي وصبا مبارك على المحك في "220 يوم"

أبطال مسلسل "220 يوم"

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

موعد عرض مسلسل "220 يوم"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 08:55 مساءً - يترقب الثنائي الفنانةوالنجمطرح مسلسلهما الجديد "220 يوم" خلال الأيام القليلة المُقبلة؛ حيث يُعَد واحداً من أبرز المسلسلات المنتظَرة في "الأوف سيزون"؛ كونه يحمل جرعة من الدراما الاجتماعية المثيرة الممزوجة بالرومانسية.وقد تحدثتعن ردود الأفعال منذ طرح بوستر المسلسل؛ كون العمل يجمعها بالنجمبعد آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "حكايات بنات"، وظهور كريم حليق الرأس تماماً. الأمر الذي أثار حالة من الجدل طوال الأيام الماضية عبْر منصات التواصل الاجتماعي.كشفت صبا مبارك من خلال لقاء تلفزيوني مع موقع "ET بالعربي"، عن ردود أفعال الجمهور منذ طرح بوستر مسلسلها مع"220 يوم"؛ قائلةً: "أول ما نزل بوستر المسلسل الدنيا اتقلبت، الناس بتحب تشوفنا أنا وكريم فهمي مع بعض".وأكملت صبا: "والجمهور متحمس يرجع يشوفنا مع بعض بعد مسلسل "حكايات بنات"، وهذا المسلسل مختلف تماماً؛ فهو صعب ومعقّد ومليء بالتفاصيل، وأنا شخصياً متحمسة كثيراً لعرضه".كما تطرّقت في الحديث عن إطلالتها التي ظهرت بها مؤخراً؛ حيث قالت: "أنا شعري كيرلي أصلاً، ولكن بسبب ظروف التصوير وتغيير اللوكات حسب الشخصية التي نؤديها، الجمهور نسي".يُذكر أنه قد اجتمع الثنائيفي مسلسل "حكايات بنات"، والذي عُرض أول أجزائه في رمضان عام 2012، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً. وكان المسلسل من تأليف باهر دويدار. وإخراج حسين شوكت. وشارك فيه عددٌ كبير من النجوم، أبرزهم: ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني، وآخرون .اطلعي على مرض خطير يهدد حياة كريم فهمي في مسلسل 220 يوم: إليكم التفاصيلويظهرخلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".220 يوماً فقط، تفصل عن العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كلٌّ منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب كريم فهمي و، عددٌ من الفنانين، أبرزهم: علي الطيب، محسن محيي الدين، حنان سليمان، عايدة رياض، ميرا دياب، يوسف رأفت، بسنت أبوباشا. والعمل تأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وإخراج كريم العدل. وإنتاج صادق الصباح.ومن المُقرر عرض مسلسل "220 يوم" عبْر منصة "شاهد"؛ اعتباراً من يوم 31 يوليو الجاري. فقد جرى إطلاق البرومو الدعائي قبل أيام؛ تمهيداً لإطلاق الحلقات الأولى منه قريباً؛ حيث يُجرَى تصويره كاملاً في لبنان.يمكنكِ قراءة.. 220 يوماً من الحب والاختبار: صبا مبارك في دراما نفسية مشوّقةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».