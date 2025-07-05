أحمد حلمي يفاجئ جمهوره في موسم جدة.. ما علاقة عمرو دياب؟!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 08:55 مساءً - على هامش عرض مسرحيته "بني آدم"، ضمن موسم جدة، حرص النجم أحمد حلمي على تهنئة الفنان عمرو دياب، بعد طرح الأخير ألبومه "ابتدينا"؛ في لقطة مميزة جداً فاجأ حلمي من خلالها الجمهور بعد انتهاء العرض.

أحمد حلمي يهنئ عمرو دياب من على المسرح

فعقب انتهاء العرض، فاجأ أحمد حلمي الحضور وزملاءه من على خشبة مسرح "جدة" بتشغيل أغنية "ابتدينا" من الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب، مُهدياً إيّاها للجمهور وزملائه المشاركين في المسرحيّة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقال حلمي: "اسمحولي أنتهز الفرصة الحلوة دي مع الجمهور الحلو، حاجة صغيرة أوي عايز أبارك لواحد صاحبي على شغله الجديد، لو تسمحولي نبارك له سوا وأهديكم أغنية من أغانيه، هي مهداة ليكم ومهداة لزمايلي، ممكن تصوروا بفيديوهاتكم، مفيش مشكلة متخافوش أنا اللي بقولكم".

ليقوم حلمي بتشغيل أغنية "ابتدينا" لعمرو دياب، وبدأ في تصوير الجمهور وهو يحتفل بالألبوم قائلاً: "مبروك يا عمرو".

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كما شارك بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلقاً عليه قائلاً: "مبرووووك يا عمرو على الألبوم الخطيييير، دايماً حاضر معانا بباركلك أنا وكل البني آدمين".

ومن جانبه، حرص النجم عمرو دياب على توجيه الشكر لأحمد حلمي على هذه اللفتة؛ بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية "ستوري"، بحسابه على "إنستغرام"، وكتب: "صاحبي النجم الكبير أحمد حلمي شكراً".

رد عمرو دياب على أحمد حلمي - الصورة من حساب عمرو دياب على إنستغرام



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مسرحية "بني آدم"

يُذكر أنّ مسرحية "بني آدم"، تُعرض حالياً في جدّة، وذلك بعد نجاحها الكبير أثناء عرضها بـ موسم الرياض، ويشارك في بطولتها إلى جانب أحمد حلمي، كلّ من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمّد جمعة، أحمد الرّافعي، إيمان السيّد، أسيل عمران، عماد رشاد، وياسمينا العبد.

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" حول "ناجي" و"فرح"، أب وابنته يرثان مسرحاً مهجوراً تسكنه روح عفريت غاضب يُدعى "غندور"، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطّل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف له جانباً آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

عمرو دياب يتألق ويتصدر الترند بـ"ابتدينا"

من جهة أخرى، كان النجم عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" خلال الأيام القليلة الماضية، وتعاون في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة، وغيرهم.

ويحمل ألبوم عمرو دياب 2025، 15 أغنية متنوعة، وهي: أغنية "إشارات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، "قفلتي اللعبة" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، " خبر أبيض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

بالإضافة إلى أغنية "متقلقش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، أغنية "بابا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيتي ملاك" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم.

ويأتي ذلك بجانب أغنية "هلونهم"، و"يا بخته"، و"ابتدينا"، و"شايف قمر"، و"دايماً فاكر"، و"ارجعلها"، و"خطفوني" والتي تشاركه في غنائها ابنته جانا عمرو دياب، و"يلا" ويشاركه في غنائها ابنه عبد الله، و"ماليش بديل"، حيث تحمل كلّ منها شكلاً موسيقياً مختلفاً ومميزاً.



يمكنكم قراءة: بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا



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