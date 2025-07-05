مفاجأة لنجمات فيلم الست لما لـ يسرا في الكواليس.. إليكم التفاصيل

ماذا قالت يسرا بعد هدية منتج فيلم "الست لما"؟

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انضمام نجوم جُدد لفيلم "الست لما"

تفاصيل شخصيات النجمات بفيلم "الست لما"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 08:55 مساءً - فاجأ المنتجنجمات فيلمه الجديد "الست لما" للنجمة، خلال كواليس التصوير، السبت؛ حيث بعث لهن هدايا على هامش التصوير، لاسيّما وأنه يتواجد خارج مصر، فيما يتولى تنفيذ المشروع ابنتاه "رنا" "وندى" السبكي. ومن المُقرر طرح العمل خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري؛ ليُنافس بقوة في شباك التذاكر.وقد نشر المنتجعبْر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو من كواليس فيلم "الست لما"؛ حيث ظهرت يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ودنيا سامي؛ حيث بعث لهن هدايا عبارة عن بوكيهات من الورود. حيث أعربت النجمات عن سعادتهن بتلك المفاجأة، وبعثن له الشكر عبْر مقطع فيديو مصوّر.فيما قالت يسرا: "شكراً كتير. أنا أحبك. ميرسي كتير على الورد. كله غيران من الورد بتاعي".وقد انضم الفنانان محمد أنور وكريم عفيفي إلى أسرة فيلم "الست لما"؛ حيث بدأ الثنائي تصوير مشاهدهما في العمل نهاية الأسبوع الماضي. ويأتي العمل من بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن. وعدد من ضيوف الشرف. والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.وتجسّدخلال أحداث فيلم "الست لما"، دَور إعلامية مؤثرة، في الأربعينيات من عمرها، تُدعى "دينا الكردي"، وهي شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعاني من صدمة خفيّة تترك أثرها على علاقتها بالرجال.أما ياسمين رئيس فتجسّد شخصية "وفاء"، في منتصف العشرينات، شابة متحررة، جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية، أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرُّش وحشي داخل سيارة أوبر؛ مما يهز عالمها. قوتها تكمن في قدرتها على المقاومة، لكنها تعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.وتجسّدشخصية "فاطمة"، في الأربعينات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام. تحلُم بأن تصبح أماً، لكن حُلمها يتحوّل إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني. تسرد قصتها أمام الجميع؛ لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات.

يمكنك قراءة.. هكذا ظهرت يسرا في أول أيام تصوير فيلم الست لما



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