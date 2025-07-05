بديع أبو شقرا بأول تعليق على أزمة ريتا حايك مع مسرحية "Venus"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني بديع أبو شقرا رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أكد فيه أن: "ريتا حايك تُعد ركنًا أساسيًا وشريكة محورية في مسرحية فينوس، وهذا أمر لا جدال فيه".

وأضاف موضحًا: "أما بالنسبة للعروض المقبلة في دبي وكندا، فهي ترتبط بالتزامات مهنية واتفاقات سابقة مع جهات إنتاجية خارج لبنان. وأي إشكال ناتج عن هذا الأمر يجب أن يُعالج بعد إنهاء هذا الالتزام، على أن يتم لاحقًا تحديد الشروط المناسبة لكل طرف قبل الدخول في مرحلة جديدة، في حال كان هناك رغبة بالاستمرار".

ويأتي هذا التوضيح بعدما نشرت الممثلة اللبنانية ريتا حايك بيانًا للجمهور عقب إطلاق بوستر جديد لمسرحية Venus، التي عُرفت من خلالها بدور "Vanda" إلى جانب بديع أبو شقرا. وقد استُبدلت في العروض المقبلة في دبي وكندا بالممثلة اللبنانية رولا بقسماتي.