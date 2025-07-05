ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج المصري رامي إمام الجمهور صورة عائلية من حفل زفاف إبنه عادل وذلك عبر حسابه الخاص.

وقد نالت هذه الصورة إهتمام وحب عدد كبير من المتابعين، حيث يعد الظهور الرسمي الأول للممثل المصري عادل إمام بعد سنوات طويلة الغياب.

وعلق رامي إمام على المنشور قائلاً: "مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”

الحمد لله، عادل و فريدة، إبني اتجوز، اللهم بترك".

وقد انهالت التعليقات المهنأة للشاب والصبية بالزواج، والمعبرة عن سعادتها بظهور الزعيم بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة عائلية من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام بحضوره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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