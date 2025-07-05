هذا دليلك لتنسيق إطلالتك المونوكروم باللون الأبيض

ميرنا وليد - بيروت - من أكثر الخيارات أناقة في الصيف اعتماد إطلالة مونوكروم بيضاء، فهي توحي بالنقاء والانتعاش وتتماشى مع حرارة الأيام الطويلة.

الأبيض لم يعد لونًا ثانويًا، بل أصبح أساسيًا في خزانة الصيف، ويمكن تنسيقه بطرق متنوّعة تناسب جميع الأذواق.

إليك 8 أفكار لإطلالة صيفية كاملة باللون الأبيض:

قميص وسروال واسع: توب أو قميص ملفوف مع سروال أبيض قصير واسع، لإطلالة أنثوية ومريحة.

تنورة بوبلين وحقيبة سلّة: تنورة خفيفة مع تيشيرت بسيط وحقيبة رافيا، لمظهر شبابي صيفي.

بدلة صيفية: فيست مع سروال واسع وصندل أنيق، خيار مثالي للعمل أو اللقاءات النهارية.

فستان أبيض قصير: مزيّن بإكسسوارات ملوّنة لإطلالة حيوية وجذّابة.

قماش شفاف: تنورة شفافة مع توب مماثل، لإطلالة جريئة وعصرية.

الأسلوب الريفي: فستان ناعم مع سنيكرز وبليزر بلون محايد.

طقم كتان (Co-Ord): مثالي للأيام الحارة مع حقيبة قش وشبشب أنيق.

الستايل البوهيمي: بلوزة واسعة مع شورت أو برمودا، لصيف مرح وعفوي.