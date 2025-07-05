وفاة نجم “Nip/Tuck” بعد صراع صحّيّ سرّيّ… إليكم سبب رحيل جوليان مكمان

توفّي جوليان مكماهون، الممثّل المحبوب الّذي أضاء الشّاشات في مسلسلات شهيرة مثل “نيب/تاك” و”تشارمد” و”إف بي آي: موست وانتد”، عن عمر يناهز الستّة والخمسين عامًا بعد صراع هادئ مع السّرطان. توفي في الثّاني من يوليو في كليرووتر، فلوريدا، محاطًا بأحبّائه.

وأكّدت زوجته، كيلي مكماهون، الخبر المحزن في بيان مؤثّر:

“بقلب مفتوح، أودّ أن أُخبر العالم بأن زوجي الحبيب جوليان مكماهون، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد جهد شجاع للتّغلب على السّرطان. أحبّ جوليان الحياة. أحبّ عائلته. أحبّ أصدقائه. أحبّ عمله. أحب المعجبين به. كانت أمنيته العميقة أن يُدخل الفرح إلى قلوب أكبر عدد ممكن من النّاس.”

كما طلبت الحفاظ على الخصوصيّة في ظل حزن العائلة، مضيفةً: “نحن ممتنّون لهذه الذّكريات.”

وُلد جوليان في سيدني، أستراليا، في السّابع والعشرين من يوليو ١٩٦٨، لعائلة عريقة في التّاريخ، إذ شغل والده، بيلي ماكماهون، منصب رئيس وزراء أستراليا بين عامَي ١٩٧١ و١٩٧٢. بدأ جوليان مسيرته الفنّيّة كعارض أزياء قبل أن ينتقل إلى التّمثيل بأدوار في مسلسلات أستراليّة مثل “القوّة” و”العاطفة” و”الوطن والبعيد” في أوائل التّسعينات.

وسرعان ما لفتت هوليوود أنظارها. بعد دور قصير في مسلسل “عالم آخر”، انضمّ إلى مسلسل “بروفايلر” على قناة NBC، ثمّ أبدع في دور الشّيطان كول تيرنر في المسلسل الخارق للطّبيعة “السّحر”.

لكن دوره المميّز في دور الدّكتور كريستيان تروي في مسلسل “نيب/تاك” على قناة FX هو ما حوّل ماكماهون إلى نجم سينمائيّ، ما أكسبه ترشيحًا لجائزة غولدن غلوب وقاعدة جماهيريّة واسعة. في خضمّ نجاح مسلسل “نيب/تاك”، خصّص مكمان وقتًا للعب دور الشّرير فيكتور فون دوم في فيلم الأبطال الخارقين “فانتاستيك فور”.

لاحقًا، تولّى قيادة مسلسل “إف بي آي: موست وانتد”، إذ لعب دور قائد الفريق جيس لاكروا من عام ٢٠٢٠ حتّى رحيله المؤثّر عام ٢٠٢٢. وقد رثى ديك وولف، مؤلّف المسلسل، رحيله قائلًا:

“يا لها من أخبار صادمة! جميعنا في شركة وولف إنترتينمنت نشعر بحزن عميق لوفاة جوليان، ونتقدّم بتعازينا لجميع أفراد عائلته.”

يمتدّ إرث جوليان مكمان عبر القارّات والأنواع والأجيال. بفضل سحره المميّز وموهبته الّتي لا يمكن إنكارها وشغفه بإضفاء البهجة على الآخرين، فإنّه يترك وراءه مجموعة من الأعمال وبصمة في القلب لن تُنسى قريبًا.