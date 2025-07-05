بالصّور- حفل زفاف كبير في عائلة عادل إمام… نجوم الفنّ شاركوا في ليلة من العمر

إحتفل المخرج المصريّ رامي عادل إمام مساء أمس الجمعة بزفاف نجله عادل حفيد الزّعيم عادل إمام، على الآنسة فريدة أشرف، في حفل عائليّ فاخر أُقيم داخل فيلّا الزّعيم عادل إمام، بحضور عدد كبير جدًّا من نجوم الفنّ والإعلام والمشاهير.

شهد الزّفاف أجواءً مليئة بالبهجة والفرح، إذ أحيا الحفل عدد من الفنّانين على رأسهم تامر حسني، أحمد سعد، محمّد حماقي الّذين قدّموا فقرات غنائيّة أشعلت الأجواء.

كما خطف الممثّل كريم عبد العزيز الأنظار بمشاركته الغناء مع تامر حسني، خلال أداء أغنية “حلو المكان”، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما كان حضور نجوم الشّاشة لافتًا، منهم يسرا، لبلبة، إلهام شاهين، فيفي عبده، ياسمين رئيس، وعمّ العريس محمّد عادل إمام، هشام ماجد، يوسف الشّريف والمخرج معتزّ التّوني، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، حسن الرّدّاد وزوجته إيمي سمير غانم في أوّل ظهور لها بعد ولادتها ابنتها، هنا الزّاهد وغيرهم .

خلال الحفل، وجّه المخرج رامي إمام كلمة لنجله استذكر فيها يوم زفافه هو الّذي غنّى له الزّعيم فيه “بجوّز ابني”، في مشهد مؤثّر أعاد إلى الأذهان لحظة نادرة .

ورغم غيابه العلنيّ عن الحفل، تداول روّاد مواقع التّواصل صورة تُظهر عادل إمام إلى جانب النّجمة يسرا، زُعم أنّها من أجواء المناسبة، لكن تبيّن لاحقًا أنّها معدّلة باستخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ، في حين أشار البعض إلى أنّ الزّعيم ربّما حضر الحفل من إحدى الغرف الجانبيّة في الفيلا دون الظّهور أمام الكاميرات، في ظلّ حرص عائلته على خصوصيّته التّامّة.

كما ظهر الممثّل محمّد إمام في إحدى اللقطات المصوّرة وهو يرقص بعفوية مع ابنتيه، فيما لفت العريس عادل رامي إمام الأنظار بعدّة رقصات رومنسيّة مع عروسته.