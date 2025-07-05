شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وياسمين رئيس ودرة ودنيا سامى فى كواليس فيلم الست لما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع بطلات فيلم الست لما وهن: يسرا وياسمين رئيس ودرة لأول مرة فى كواليس الفيلم منذ انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى الماضى، حيث شهدت الأيام الماضى تصوير كل نجمة مشاهدها الخاصة، حتى اجتمعاً أمس الخميس، ونشرت منتجة الفيلم ندى السبكي صور تجمع البطلات الثلاثة من الكواليس

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

يذكر أن يسرا ترتبط بتصوير فيلم ثان بعنوان "بنات فاتن" يشارك فى بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب. فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى. وإخراج محمد نادر.

فيما تعود درة بفيلم "الست لما" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم "جدران" عام 2022، وشاركها بطولة الفيلم نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، فراس سعيد وحنان سليمان، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

أما ياسمين رئيس فتواصل تصوير فيلم آخر بعنوان "ماما وبابا" تتقاسم بطولته مع محمد عبد الرحمن توتا وتأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2025، حيث طرح منتج الفيلم البوستر الأول للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض السينمائى قريباً.



يسرا ودرة وياسمين رئيس ودنيا سامي والمنتجين ندى ورانا السبكي



يسرا ودرة وياسمين رئيس ودنيا سامي والمنتجين ندى ورانا السبكي