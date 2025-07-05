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شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار مُعدة برامج وصديقة زينة المقربة فى مسلسل ورد وشوكولاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالسبت، 05 يوليو 2025 05:00 م
تشارك الفنانة مها نصار فى بطولة مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاته" الذى انطلق الأسبوع قبل الماضى للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من عام 2025، حيث تصور مها حالياً عدد من مشاهدها في العمل بمدينة الغردقة بصحبة زينة، اذ تجسد مها شخصية هناء التى تعمل معدة برامج وصديقة زينة المقربة.
مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشوكولاته" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأى العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.
يذكر أن آخر أعمال مها نصار، مسلسل "الأميرة ظل حيطة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، مها نصار، وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين.
كما سبق وعرض لمها نصار قبل شهر رمضان الماضى، مسلسل "صفحة بيضا" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
مها نصار من كواليس ورد وشوكلاته فى الغردقة
مها نصار بشخصية هناء فى ورد وشوكلاته
مها نصار فى كواليس ورد وشوكولاته فى الغردقة
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