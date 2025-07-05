شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار مُعدة برامج وصديقة زينة المقربة فى مسلسل ورد وشوكولاته والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة مها نصار فى بطولة مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاته" الذى انطلق الأسبوع قبل الماضى للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من عام 2025، حيث تصور مها حالياً عدد من مشاهدها في العمل بمدينة الغردقة بصحبة زينة، اذ تجسد مها شخصية هناء التى تعمل معدة برامج وصديقة زينة المقربة.

مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشوكولاته" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأى العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.