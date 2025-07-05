شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "شنب شرقي منقرض" على مسرح نهاد صليحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فريق "الجدار الرابع" العرض المسرحي "شنب شرقي منقرض" المستوحى من كتاب الطبيب النفسي د. محمد طه "ذكر شرقي منقرض"، في الـ8:30 مساء اليوم على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ورفع العرض لافتة كامل العدد في أول ليالي عرضه على مسرح نهاد صليحة، حيث حضر الجمهور قبل بدأ العرض بساعتين، واضطر بعضهم للوقوف في جنبات المسرح أو الجلوس على سلمه.

عرض "شنب شرقي منقرض" تأليف وأشعار ديفيد رفيق، وإخراج سامح أمون، ويدور في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مثير، ويأخذنا العرض في رحلة من التشويق والإثارة، حيث نلتقي بشخصيات العرض التي تتنوع مشاهدها بين العديد من القضايا المجتمعية الساخنة، مثل الذكورة المزيفة، وتسليع المرأة، والعنف الأسري، والتربية الخاطئة.

ومع تطور الأحداث، تتوالى التساؤلات: "هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟، وهل سيستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟، والعرض بطولة فريق الجدار الرابع للفنون، وآداء صوتي للفنان محمد عبد العظيم، الذي يلعب دور "صوت الشنب"، وإضاءة عز حلمي، واستعراضات محمد البحيري، وديكور العشوائي، ومكياج مارينا برزي، وألحان الأغاني جون خليل، وتوزيع موسيقي رفيق جمال، وملابس مريم ظريف، وإكسسوارات مايفل ماهر، ودعايا جون جمال، ومخرج منفذ ديفيد ملاك، وتأليف وأشعار ديفيد رفيق، وإخراج سامح أمون.