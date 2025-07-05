عمرو دياب برفقة أبنائه جانا وعبدالله في حفله الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 04:27 مساءً - تصدّر الفنان عمرو دياب ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حفل ناجح ومميز أحياه في الساحل الشمالي.

عمرو دياب يستضيف ابنته على المسرح

من اللحظات المميزة في هذا الحفل، كان ظهور ابنتهبرفقته على المسرح، وتقديمها لأغنية "خطفوني" التي قدّمتها معه في الألبوم الجديد. وفاجأت الجمهور بغنائها باللغتين الإنجليزية والعربية بصوت مميز لاقى استحسان الحضور، وتفاعل الجمهور مع المقطع المتداوَل على السوشيال ميديا، وأبدَوا سعادتهم بالدعم الذي يقدّمه الهضبة لابنته.

وبعد نزولها، صعد عبدالله على المسرح برفقة والده وقدّم التحية للجمهور، وعلى ما يبدو أن جانا وعبدالله سيتخذان خطوات احترافية في عالم الفن خلال الفترة المقبلة.

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صنّاع ألبوم عمرو دياب

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" خلال الأيام القليلة الماضية، وتعاون في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.

ويُعَد ألبوم "ابتدينا" عودةً تاريخية بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وتحديداً أغنيتي: "ابتدينا، وخطفوني". وقد احتفى الملحن عمرو مصطفى بالفنان عمرو دياب، وتصدّرت أغنيته "خطفوني" ترند رقم 1فور طرحها. ويأتي هذا التعاون بعد قطيعة وفترة من الخلافات، جاءت بعد مصالحة حديثة بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وذلك على خلفية إصابة الأخير منذ فترة بالسرطان، وكان النجم عمرو دياب من أوائل الأشخاص الذين حرَصوا على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها؛ متمنياً له الشفاء العاجل.

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