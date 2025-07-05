لأول مرة محمد إمام يظهر مع بناته.. شاهدوا جمالهن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 04:27 مساءً - احتفل المخرج رامي إمام بزفاف نجله عادل رامي إمام على مدربة اللياقة فريدة أشرف في حفل فني ضخم، حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي.

ظهور نادر لمحمد إمام وبناته

كان لافتاً للانتباه في الصور والمقاطع المتداولة من الحفل ظهور الفنانبرفقة بناته في لحظة مرحة، رقصوا فيها على أنغام "اليوم الحلو ده"، التي قدمها الفنان أحمد سعد للحضور.

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع بشكلٍ كبير، خاصةً وأنه يُعد الظهور الأول لبنات محمد إمام في الإعلام، وذلك لأنه يحرص على إبعاد عائلته عن الأضواء للاستمتاع بحياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء والشهرة.

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حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم منهم يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، هشام ماجد، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، محمد ثروت، هنا الزاهد، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع العروسين.

هل تواجد الزعيم في زفاف حفيده؟

الجدير بالذكر أن حفل زفاف عادل رامي إمام تصدر الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول صورة للزعيم عادل إمام مع الفنانة يسرا، واتضح فيما بعد أن هذه الصورة مفبركة.

تساءل عدد كبير من الجمهور عن تواجد الفنان عادل إمام في زفاف حفيده، وترددت أنباء تفيد أنه بالفعل كان متواجداً في الحفل الذي أُقيم في مكان بالقرب من منزله، ودخل للحفل وسط حراسة مشددة، وكان بعيداً تماماً عن تجمع النجوم والمشاهير. وعلى الرغم من انتشار هذه الأخبار، لكن الأسرة لم ترد على ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، ولم يتم نشر أي صور له برفقة أبنائه أو العروسين، وذلك في إطار حرص عائلة الزعيم على الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية للعائلة.

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