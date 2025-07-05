سيد رجب ورانيا يوسف في مسلسل جديد عن مخاطر السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 04:27 مساءً - يجتمع الفنانان سيد رجب ورانيا يوسف في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "لينك"، من تأليف محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيمان لاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب، حسبما أكد المنتج أحمد بلال لـ"الخليج 365"؛ مشيراً إلى أن العمل يناقش سلبيات السوشيال ميديا، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة فور الانتهاء من التعاقدات مع باقي الأبطال.

نشاطات سيد رجب في السينما والتلفزيون

في سياقٍ متصل، يشارك سيد رجب في بطولة مسلسل "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، آية سماحة، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سنتيا خليفة، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، ريم رأفت، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج طارق الجنايني، ومقرر عرضه على منصة shahid.

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في السينما ينتظر سيد رجب طرح فيلم "7 Dogs" خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، تارا عماد، سيد رجب، سلمان خان، ناصر القصبي، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، هالة صدقي، ساندي بيلا، وعدد وآخر من الفنانين، والعمل قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.

رانيا يوسف في انتظار عرض روج أسود

أما بالنسبة للفنانة رانيا يوسف فتنتظر عرض مسلسل "روج أسود" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة من ملفات حقيقية داخل محاكم الأسرة المصرية.

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رانيا يوسف تواجدت في رمضان الماضي، بـ3 مسلسلات من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، الأول "نصف الشعب اسمه محمد"، وشاركت في بطولته إلى جانب عصام عمر، مايان السيد، شيرين، هاجر السراج، محمد محمود، والثاني "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، أما الثالث "جريمة منتصف الليل" وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، ملك قورة، ميار الغيطي.

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