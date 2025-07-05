شكرا لقرائتكم خبر عن أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير إعلامية مؤخرًا أن العلاقة بين كيم كارداشيان، وزوجها السابق كاني ويست، لم تنتهِ تمامًا، حيث لا يزال هناك "أمور غير محسومة" بين الطرفين رغم الطلاق.

في تقرير نشره موقع RadarOnline، قيل إن كيم وصفت زوجة كاني الحالية، بيانكا سينسوري، بأنها "مطاردة" لها، يأتي ذلك بعد تداول صور لـ كيم ترتدي ملابس شبيهة بأسلوب بيانكا، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا بين المتابعين.

وفي هذا السياق، قال خبير العلاقات العامة ريان ماكورميك، في تصريح لموقع Mirror: "لن أفاجأ إذا كانت كيم قد نشرت صورًا تقلد فيها بيانكا عن قصد، لأنها تعلم أن ذلك سيجذب اهتمامًا واسعًا".

وأضاف ماكورميك: "من الناحية النفسية، ربما تحاول كيم من خلال هذه الصور أن تُظهر لـ كاني أنها تبدو أفضل من بيانكا، وقد يكون هذا مؤشرًا على أن كيم لا تزال تحمل بعض المشاعر غير المحسومة تجاه زوجها السابق".

من ناحية أخرى، أكدت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، أن كاني يستخدم بيانكا كوسيلة لإثبات نفسه، مضيفة: "كأنه وجد نسخة أخرى من كيم، جميلة، ومغرمة به، وتلبس وتتصرف كما يريد، وتبدو سعيدة بذلك"، بينما يُذكر أن كيم وكاني، يشتركان في تربية أربعة أطفال، ولا تزال حياتهما الشخصية محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

ابنه كيم كارديشيان

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن نورث ويست، ابنة كيم كاردشيان، وكاني ويست، شوهدت - في وقت سابق - في مشهد مثير للجدل، حيث بدت أكبر عمرًا من والدتها، وذلك في ظهورها الأخير أثناء الاحتفال بعيد ميلادها على متن يخت في المكسيك مع والدتها وبعض أفراد العائلة والأصدقاء.

وبينما بدت "نورث" مستمتعة باحتفالات يومها الخاص، ألقى الجمهور نظرة خاطفة على صور الباباراتزي التي نشرها موقع "TMZ"، وأصيب الكثيرون بالذهول لعدم تمكنهم من رؤيتها من قبل بهذه المشاهد على الإطلاق.

ارتدت "ويست" زيًا أزرق بالكامل، مع شورت برمودا مخطط، وقميص أزرق مكشكشة بأشرطة رفيعة، وغطت شعرها الأسود بشعر مستعار أزرق من الدانتيل، مضفر من الأمام، وربطت باقي الشعر على شكل ذيل حصان.

رغم أن إطلالتها بدت مناسبة لعمرها، إلا أن بعض المعجبين اعتبروها تبدو ناضجة جدًا مقارنة بكونها فتاة في الثانية عشر فقط من عمرها، وفي لقطات مقربة لـ"نورث" وهي تلوح من اليخت، يبدو أنها قامت بتصفيف رموشها وحاجبيها، كما بدت وكأنها وضعت لون شفاه طبيعي.

وقالت إحدى المعجبات: "تبدو أكبر سنًا من كيم"، وكتبت أخرى: "بيبي نورث تبدو أكبر مني سنًا"، وبعضهم لم يتعرفوا عليها مطلقًا من النظرة الأولى، وقال: "يا إلهي، كنت أعتقد أن هذه كاردي بي.. يا رب سامحني"، بينما ادعى أحد المراقبين، "لقد اعتقدت حرفيًا أن هذه امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا بجانبها وليست ابنتها".