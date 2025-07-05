شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 24 فرقة من 8 دول.. شينجيانغ تستضيف مهرجانا دوليا للرقص يضم 52 عرضا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مدينة أورومتشى، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم فى شمال غربى الصين، لاستضافة مهرجان شينجيانغ الدولى السابع للرقص، الذى سينطلق فى يوم 20 يوليو الجارى، ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حسبما أعلن المنظمون فى مؤتمر صحفى عقد يوم الأربعاء الماضى، ويشارك فى استضافة الحدث كل من وزارة الثقافة والسياحة، ومكتب الإعلام بمجلس الدولة، والحكومة المحلية لشينجيانغ، ويضم المهرجان 52 عرضا لـ 24 فرقة فنية من الصين وخارجها.



المهرجان الدولي للرقص

إلى جانب الموقع الرئيسى للمهرجان فى أورومتشى، ستقام العروض فى 6 مواقع فى جميع أنحاء شينجيانغ، بما فى ذلك إيلى وهوتان وأكسو وكاراماى وهامى وآلير، بحسب ما ذكر موقع وكالة شينخوا الصينية.

ومن المقرر أن تشارك فى المهرجان مجموعات فنية شهيرة من ثمانى دول، من بينها كازاخستان وكمبوديا والولايات المتحدة وإيطاليا، لعرض أنواع مثل الدراما الراقصة والأوبرا القومية والمسرحيات الموسيقية والباليه والرقص الحديث، وفقا لـ يوى جيه، نائبة رئيس مديرية الثقافة والسياحة لمنطقة شينجيانغ.

ويُعد هذا المهرجان، الذى انطلق لأول مرة فى عام 2008، أول حدث فنى دولى كبير فى الصين يركز على فنون الرقص، وقد استقطب فى دوراته الست السابقة 138 فرقة فنية من أكثر من 70 دولة ومنطقة، قدمت أكثر من 200 عرض، مما وفر منصة رئيسية للتبادل الثقافى فى إطار مبادرة الحزام والطريق.