شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد عادل يحتفل بتخرج ابنته كنزى من الجامعة في إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقي أحمد عادل وزوجته نعيمة كامل، بتخرج ابنتهما كنزى من الجامعة في برشلونة بإسبانيا، وذلك في حفل لدفعتها وكان قد احتفل أيضا بتخرج شقيقتها رهف من الجامعة الأمريكية قسم إخراج أيضا مؤخراً، حيث قدمت مشروع تخرج لفيلم قصير بعنوان "نسمة"، الذى حصل من قبل على جائزة من مهرجان منصات.

الموزع الموسيقى أحمد عادل كان حل ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل الصحفي عادل عبد الله ويعرض على تليفزيون ”الخليج 365” وفى لقائه نفى تمامًا الاتجاه للغناء وقال: أنا بحب الموسيقى من صغرى لكن عمرى ما فكرت أغنى ولا هفكر أغنى وأضاف أنه أول أغنية قام بتوزيعها هي أغنية "ليل" للفنان إدوارد، وأشار فى لقائه إلى أن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أكثر من أغنية إضافة كبيرة فى مشواره الموسيقى.



احمد عادل وابنته كنزى



الموزع احمد عادل وزوجته نعيمة كامل وابنتيه كنزى ورهف