شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين برفقة كريم عبد العزيز والكدواني وإيمي من حفل زفاف حفيد الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا جديدة من احتفال المخرج رامي إمام بزفاف نجله عادل، وحفيد الفنان الكبير عادل إمام، وظهرت خلال الصور برفقة محمد إمام ورامي إمام، وأحمد السقا ولبلبة ويسرا، وحسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، ودرة، والإعلامية لميس الحديدي.

وعلقت إلهام شاهين على الصور عبر حسابها على "إنستجرام": "ألف مبروك للمخرج رامى إمام زفاف ابنه عادل إمام وعروسته الحلوة فريدة.. ربنا يسعدهم ونفرح بولادهم.. مبروك لنجمنا الكبير الزعيم عادل إمام".

حرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، نجل رامى إمام، أبرزهم: يسرا ولبلبة وتامر حسنى وحسن الرداد وإيمى سمير غانم، وكريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومحمد حماقي، وهنا الزاهد، وويزو، وعماد زيادة، والمخرج رؤوف السيد ويوسف الشريف، وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى، والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى، وآخرين.

وكان قد عقد قران حفيد عادل إمام على فريدة أشرف مدربة اللياقة البدنية، قبل أيام وسط حضور عدد من المقربين.

وكان عادل رامى إمام حفيد الزعيم بدأ فى الظهور الإعلامى الفترة الماضية، وتحديدا فى العرض الخاص لفيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذى أقيم فى دار الاوبرا المصرية، حيث ظهر بصحبة والده المخرج الكبير رامى إمام.



إلهام شاهين ولبلبة مع حفيد عادل إمام وزوجته



إلهام شاهين والسقا وحسن الرداد وإيمي ولبلبة



لبلبة وإلهام شاهين ولميس الحديدي برفقة محمد إمام



إلهام شاهين ورامي إمام

إلهام شاهين تتوسط كريم عبد العزيز وماجد الكدواني