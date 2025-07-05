ميرنا وليد - بيروت - خطف الفنان المصري محمد فؤاد قلوب الجمهور خلال حفل زفاف ابنته، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحتضنها بشدة أثناء رقصهما سويًا على أغنية "بنت أبويا"، وقد غلبته دموعه أثناء عناقه لها.
وأصبحت تلك اللقطة العاطفية، التي جمعت بين الفرح والدموع، حديث رواد الإنترنت وتحوّلت إلى واحدة من أكثر اللحظات تداولًا وتأثيرًا.
ولم يتمالك فؤاد دموعه، وظهر عليه التأثر الكبير وهو يشارك ابنته أجمل لحظات عمرها، في أجواء مليئة بالحب والمشاعر الدافئة.
وكان قد حضر حفل زفاف ابنة محمد فؤاد عدد من الفنانين والمشاهير، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين، وسط أجواء احتفالية راقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد مؤثر.. محمد فؤاد يحتضن ابنته وينهار بالبكاء في زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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