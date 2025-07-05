ممثلة عربية ترقص على الشاطئ برفقة شاب.. والفيديو يحدث جدلا

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية ميرهان حسين، جدلا واسعا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها.

وظهرت ميرهان الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية، وهي ترقص بأجواء عفوية وصيفية، برفقة شاب على أحد الشواطئ على أنغام أغنية "ابتدينا" للفنان المصري عمرو دياب، والتي طُرحت مؤخرًا ضمن ألبومه الجديد.

وأرفقت ميرهان الفيديو بتعليق مقتضب كتبت فيه: "ابتدينا أوي".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين الجمهور الذين تساءلوا عن هوية الشاب الذي يرقص معها بطريقة عفوية رومانسية، كما أعرب آخرون عن اعجابهم برقصها وآداءها وتمنوا لهما أوقاتا سعيدة.



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