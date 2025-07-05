حسام حبيب يكشف رأيه في الحب: بلا شروط ولا ندم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان حسام حبيب ضيفًا على برنامج “عرب وود”، حيث تحدّث بصراحة عن مفهومه للحب ونظرته للحياة الشخصية، مؤكدًا أنه يؤمن بفكرة الحب كقيمة مطلقة لا يجب أن تكون مشروطة، مشددًا على أنه لا يندم على ما مرّ به، لأن كل تجربة تمنح الإنسان درسًا مهما كان مؤلمًا.

وقال حبيب في تصريحاته: “أنا بحب الحب نفسه، هو أعظم شيء في الحياة. بزعل لما حد يقول الحب مش كل حاجة… مش معنى إنك حبيت غلط يبقى الحب غلط.”

وأضاف: “الحب لازم يكون غير مشروط، لأنه لو كان مشروط يبقى مصلحة مش حب.”

وفي ما يخص نظرته للماضي، أكد أنه لا يعترف بالندم، مشيرًا إلى أنه يعتبر الخسارة والمكسب وجهين لفائدة واحدة، قائلاً: “كل حاجة حصلتلي كان وراها درس، والمكسب والخسارة بيوقعونا في الغلط وده جزء من الحياة.”

كما عبّر حسام حبيب عن شعوره بالتقصير تجاه المقربين منه، موضحًا: “حاسس إني أهملت ناس بحبهم، سواء عيلتي أو أصحابي أو حتى جمهوري، حتى لو كانوا شخصين بس… وبطّلت أزعل على حاجة، لأنها في الآخر مش مستاهلة.”

يُذكر أن حسام حبيب طرح مؤخرًا أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان “سيبتك”، والتي حققت نجاحًا واسعًا وتصدّرت نسب الاستماع، وأعلن كذلك عن تعاون جديد يجمعه بالفنان رامي صبري ضمن الألبوم المنتظر، في مفاجأة يترقّبها جمهوره.