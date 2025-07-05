أحمد فهمي بتصريحات مثيرة: خطبت نص بنات مصر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجمان أحمد فهمي وأحمد السقا ضيفين على برنامج “It’s Not Complicated” الذي يُعرض عبر منصة Gossips، في حلقة مليئة بالطرافة والتصريحات الجريئة، حيث استعاد الثنائي مواقف مضحكة من صداقتهما، وتحدثا عن علاقاتهما الشخصية ومواقف جمعتهما خلف الكواليس.

وتحدّث فهمي عن علاقته بأحمد السقا، قائلاً: “السقا جدع جدًا، وكان بيحصل مواقف غريبة… الناس كانت لما تشوفني في الشارع يقولوا عليّ (كلب السقا أهو)، محدش كان يعرف اسمي وقتها.”

وأضاف ساخرًا: “الغريب إن السقا اشترى كلب جاي من برّه ومتطعّم، وطلع اسمه ‘مستر إكس’، زي اسم فيلمي.”

وعن الحب الأول، أجاب فهمي بطريقة طريفة: “أنا مش فاكره، لأنه كلام فارغ.”

ليقاطعه السقا ضاحكًا ويقول إنه كثيرًا ما كان يرى فهمي مع فتيات مختلفات، وحين يسأله إن كان ارتبط بإحداهن، يكتشف أنه كان بالفعل مخطوبًا ثم فسخ الخطوبة.

وأضاف مازحًا: “كان خاطب نص بنات مصر!”، وهو ما أكّده فهمي بأسلوب فكاهي ساخر.

يُذكر أن أحمد السقا وأحمد فهمي يجتمعان حاليًا في فيلم “أحمد وأحمد”، الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم: محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، بينهم غادة عبد الرازق. الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبدالله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.