بيومي فؤاد يكشف أسرارًا عن بداياته ويعتذر لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء صريح ضمن بودكاست “فضفضت أوي” الذي يقدّمه المخرج معتز التوني عبر إحدى المنصات الرقمية، تحدّث الفنان بيومي فؤاد بصراحة عن محطات مهمّة في مسيرته الفنية، وأسرار تُذاع للمرة الأولى عن بداياته، وفترة عمله كمدرّس للرسم، بالإضافة إلى مفاجآت تتعلق بالفنانة منة شلبي، وعلاقته بالفنان عمرو سعد، كما قدّم اعتذارًا علنيًا لجمهوره ولكل من شعر بالانزعاج منه في وقت سابق.

وقال بيومي في بداية حديثه: “لو أنا مزعّل أي حد سواء عنده حق أو معندوش… أنا آسف، حقك عليّ، مش بحب أي حد يكون زعلان مني، حتى لو فاهمني غلط أو صح.”

واستعاد ذكرياته مع أولى مشاركاته التمثيلية، قائلاً: “اشتغلت ضيف شرف في فيلم ‘دكان شحاتة’، كنت كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي مشهد وعمرو سعد نايم، فجأة فتح عينه وقالّي: إزيك يا بيومي. استغربت إنه يعرفني، قالي لخالد: ده بيومي نجم فنون جميلة، وكنت بأحضر له عروض الكلية زمان.”

وفي مفاجأة طريفة، كشف بيومي أنه سبق وعلّم منة شلبي مادة الرسم خلال فترة طفولتها، حيث كانت تلميذة صغيرة وهو مدرّس في مدرستها، وأضاف: “لما عرفت منة ضحكت جدًا، ومكملتش السنة دي لأن الراتب كان ضعيف، رغم إن الشغلانة كانت قريبة من قلبي.”

كما تحدّث عن تجربته في فيلم “الحرب العالمية الثالثة”، قائلاً إن الدور عُرض أولًا على الفنان صلاح عبد الله الذي اعتذر لأسباب مادية، مضيفًا: “صلاح قال: في حد هييجي يعمل الدور أحسن مني، متشيلوش هم. وأحمد الجندي المخرج كان مرتاح أكتر، لأن الدور كان صعب.”

وبيّن فؤاد أن رغم التزامه الشديد في العمل، إلا أن حبه لكرة القدم يتغلّب أحيانًا، قائلاً: “أنا خدام لقمة عيشي، بس بقلب تافه جدًا لما يكون في ماتش للأهلي. كنا بنصوّر فيلم ‘وقفة رجالة’، قالولي هنوقف وقت الماتش، فجأة قالوا هنكمّل، قولتلهم مش هصوّر ومشيت!”

وفي ختام حديثه، أكّد بيومي فؤاد أن المال ليس هو الدافع الأساسي في مسيرته، بل الشعور بالرضا والسعادة من خلال الفن، موضحًا: “أول أجر ليا في المسرح كان 750 جنيه، وكنت بدخل جمعيات بـ100 جنيه عشان أولادي يدخلوا مدارس لغات. حتى لما بدّي كورسات تمثيل مش بيفرقلي الفلوس، المهم أكون مبسوط.”

الحلقة كانت مليئة بالتفاصيل الإنسانية والنوادر الفنية التي تعكس شخصية بيومي فؤاد الحقيقية بعيدًا عن الكوميديا التي اشتهر بها على الشاشة.