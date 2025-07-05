“تتعرض لاغتيال معنوي”.. دفاع جديد عن شيرين بعد أزمة موازين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج “مساء الياسمين” عبر قناة الشمس، وجّهت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة دعم قوية للفنانة شيرين عبد الوهاب، في ظل ما تمر به من أزمات متلاحقة، وآخرها الهجوم الذي تعرّضت له بعد حفلها في مهرجان موازين بالمغرب، مؤكدة أن ما تتعرض له لا يُعد مجرد انتقادات بل “اغتيال معنوي ممنهج”، على حد تعبيرها.

وقالت ياسمين خلال حديثها: “شيرين عبد الوهاب مش مجرد مطربة بتتعرض لهجمة انتقادات، شيرين موهبة مصرية كبيرة بتتعرض لاغتيال معنوي ممنهج.”

وتطرّقت الخطيب إلى الجدل الذي أُثير بعد حفل موازين، قائلة إن بعض الأقاويل زعمت أن شيرين غنت باستخدام تقنية “البلاي باك” وعجزت عن الغناء المباشر، موضحة أن هذه المعلومات غير دقيقة: “هي غنت لمدة ساعتين وربع، وأول أغنية فقط كانت بلاي باك. ربما بعض الجمهور تعجّل بالمغادرة، وتم تداول الفيديوهات على السوشيال ميديا على أنها غضب جماهيري، وهو غير صحيح.”

كما شدّدت على العلاقة المتينة التي تربط الجمهور المغربي بالفن المصري، وقالت: “الجمهور المغربي يكن محبة كبيرة جدًا للمصريين بشكل عام، وللمبدعين المصريين بشكل خاص، وأعتقد إن شيرين اختارت المغرب تحديدًا بعد غياب طويل لأن الجمهور هناك متذوق للفن.”

وفي تعليقها على الجدل الدائر بين شيرين عبد الوهاب والفنانة أنغام، نفت ياسمين الخطيب وجود خلاف شخصي مباشر بين النجمتين، ورفضت الزج باسم أنغام في هذه الأزمة، قائلة: “أنغام تم الزج باسمها، وأعتقد طالها أذى كبير من ترويج شائعات هبلة وعبيطة. مش ممكن نجمة بحجم أنغام وتألقها تنتظر سقوط شيرين علشان تزداد نجومية.”

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن كلاً من أنغام وشيرين تمتلكان جماهيرية وموهبة كبيرة، ولا يمكن أن تُقاس نجوميتهما بسقوط أو صعود الآخر: “لا أنغام هتزيد بسقوط شيرين، ولا شيرين هينتقص منها الهجمات.”

ويُذكر أن شيرين عبد الوهاب ما زالت تتصدّر اهتمام الجمهور والإعلام بعد حفل موازين، وسط حملة تضامن واسعة من محبّيها وعدد من الشخصيات العامة والفنية.