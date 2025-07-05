ظهور استثنائي.. شريهان تدعم أبطال عرض مسرحي للشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة لاقت احتفاءً واسعًا، حرصت النجمة شريهان على حضور العرض المسرحي “يمين في أول شمال” المُقام على خشبة قاعة يوسف إدريس في مسرح السلام، والذي تُقدّمه فرقة المسرح الحديث تحت إدارة الفنان محسن منصور، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة هشام عطوة.

ويُعدّ ظهور شريهان في العرض مفاجأة مميزة لصنّاع العمل والجمهور، خاصةً بعد غيابها عن الفعاليات الفنية في الفترة الماضية، حيث حرصت على تحية أبطال العرض الشباب وتقديم كلمات دعم وتشجيع أثّرت بالحاضرين، الذين عبّروا بدورهم عن سعادتهم الكبيرة بوجودها.

وعبّر مؤلف العرض محمود جمال الحديني عن تقديره الشديد لحضور شريهان من خلال منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، قال فيه: “شرفتنا يوم الأربع الجميلة شريهان في عرض ‘يمين في أول شمال’، قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق.. وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها.. فرحنا جدًا بكلامها عن العرض، وهي بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة”.

وأضاف: “من زمان بحبها لأنها حاجة ما لهاش زي ومش شبه أي حد.. شخصية فريدة في فننا المصري، وأتمنى من كل قلبي إنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا”.

العرض المسرحي “يمين في أول شمال” من تأليف محمود جمال الحديني، وبطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، وبتوقيع إخراجي لعبد الله صابر.

يُشارك في العمل أيضًا فريق مميز من الفنيين: ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، وتصميم دعاية أحمد مجدي، إلى جانب مساعدي الإخراج محمد خالد وريم مختار، والمخرجة المنفذة بسنت علي.