نبيلة عبيد تطلق صرخة استغاثة: “هيطردوني من شقتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة نبيلة عبيد صرخة استغاثة مؤثرة إلى المسؤولين، بعد المستجدات المرتبطة بقانون الإيجارات القديمة، مؤكدة وجود محاولات لإخلائها من الشقة التي تقطن بها في منطقة جامعة الدول العربية، والتي تُعد على حد قولها “جزءًا من تاريخها الفني والشخصي”.

وقالت نبيلة عبيد في استغاثة علنية: “عندي شقة في جامعة الدول العربية، عايزين ياخدوها مني، وممكن يحصلي حاجة لو دا حصل، علشان دي فيها تاريخي كله، وشهدت على كل نجاحاتي وكانت بتجمع كل الفنانين.”

وأضافت: “أنا وهبت حياتي كلها للفن، ومعنديش أولاد، وعايزة لما أموت تفضل شقة جامعة الدول مفتوحة للجمهور، لأنها كانت بتجمع الفنانين، وأغنية ‘قارئة الفنجان’ للعندليب عبد الحليم حافظ خرجت من الشقة دي.”

واعتبرت عبيد أن الشقة لا تُعد مجرد سكن، بل تمثل إرثًا فنيًا وثقافيًا عايش أبرز محطات الفن المصري، مشيرة إلى أنها تأمل أن تبقى كمتحف مفتوح أمام جمهورها بعد وفاتها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد كان مشاركتها في مسلسل “سكر زيادة” الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وشاركها البطولة كل من نادية الجندي، الراحلة سميحة أيوب، وآخرون، وقد تم تصويره في لبنان وحقق حينها نسب مشاهدة مرتفعة.