مفاجأة الصيف من تامر حسني في العلمين.. حفل ضخم بانتظار الجمهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء واحدة من أضخم حفلات موسم الصيف ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الخميس 25 تموز (يوليو) 2025، على مسرح U-Arena، في حفل يُنتظر أن يكون من أبرز محطات الموسم.

وكعادته، وعد تامر جمهوره بمفاجأة من العيار الثقيل، إذ سيقدّم عرضًا استثنائياً يجمع بين الغناء والاستعراض والطاقة الحيّة التي تميّزه، ويُنتظر أن يضم باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة، وسط تجهيزات ضخمة وصوتيات حديثة تليق باسم تامر حسني ومسيرته الفنية الحافلة.

وكشف تامر عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” عن الحفل قائلاً: “زي ما عودنا نجم مصر والوطن العربي تامر حسني على كل جديد، السنة دي في مهرجان العلمين! استعدوا لليلة ما تتفوتش يوم ٢٥ يوليو.. احجز واستلم تذكرتك دلوقتي”.

ومن المفاجآت التي كشف عنها أيضاً، مشاركة الفنان الشامي للمرة الأولى في مصر ضمن هذا الحفل، في تعاون يُضاف إلى سجلّ تامر حسني الحافل بالمبادرات التي تُشجّع المواهب العربية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، حيث بدأت الحجوزات مبكراً عبر Virgin Ticketing Box Office، وسط تفاعل واسع من محبّي النجم الذين ينتظرونه بفارغ الصبر.

يُذكر أن تامر حسني كان قد تعاون سابقاً مع الشامي في ديو “ملكة جمال الكون”، الذي تم تصويره في لبنان وحقق نجاحاً كبيراً على منصات التواصل.