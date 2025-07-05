إدوارد ينهار باكيًا في “صاحبة السعادة”: مررت بأسوأ فترة في حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC برومو الحلقة الجديدة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الإعلامية إسعاد يونس، ويحل فيه الفنان إدوارد ضيفًا في لقاء مليء بالتأثّر والاعترافات الشخصية، حيث تحدّث للمرة الأولى عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، واصفًا ما مرّ به بأنه “الأسوأ في حياته”.

وظهر إدوارد في البرومو متأثرًا إلى حد البكاء، قائلاً: “مريت الشهور اللي فاتت بأسوأ فترة في حياتي.. يعني إيه أكون عادي وفجأة يحصل لي كده؟.. وكل ما ببقى لوحدي بعيط.. وكنت خايف على ولادي في الفترة دي”.

وكشف الإعلان الترويجي عن لحظات خاصة في الحلقة، من بينها ظهور نجله ماركو إلى جانبه لأول مرة في البرنامج، بالإضافة إلى عودة فرقة جيبسي الموسيقية التي ارتبط اسمها بإدوارد في بداياته الفنية، في لمسة تُعيد تسليط الضوء على جانب مهم من مسيرته الفنية.

يُذكر أن إدوارد شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل “إش إش” من بطولة مي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي، إلى جانب نخبة من النجوم منهم: هالة صدقي، ماجد المصري، دينا، علاء مرسي، إيهاب فهمي، ندى موسى، وحمدي هيكل.