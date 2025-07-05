أنغام تفتتح مهرجان العلمين.. ورسالة حاسمة للمنتقدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان العلمين 2025 عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان بحفل افتتاح تحييه النجمة المصرية أنغام، وذلك مساء الخميس 18 تموز (يوليو) على مسرح U-Arena، في أول ظهور فني لها بعد تعافيها من الأزمة الصحية الأخيرة التي استدعت دخولها المستشفى.

وطرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر للحفل، التي جاءت مقسّمة إلى ست فئات متفاوتة، تبدأ من ألف جنيه للفئة السادسة، وتصل إلى 150 ألف جنيه للفئة الأولى التي تشمل طاولة لثمانية أشخاص. وقد حُددت أسعار باقي الفئات كالتالي: الفئة الخامسة بـ5000 جنيه، الرابعة بـ7500 جنيه، التذكرة الملكية بـ10,000 جنيه، وطاولة من خمسة أشخاص بـ75,000 جنيه.

ويحمل هذا الحفل طابعًا خاصًا لأنغام، كونه بمثابة عودتها الرسمية إلى المسرح بعد فترة علاج صعبة، تزامنت مع تعرضها لاتهامات مباشرة وغير مباشرة على خلفية الجدل الذي أُثير بعد مشاركة زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في مهرجان “موازين”.

وفي أول تعليق لها على هذه الاتهامات، نفت أنغام عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، أي علاقة لها بما حدث، قائلة: “ليه الشتيمة والتجريح؟! وأنا على سرير المستشفى لقيت ناس بتبعتلي وبتشتمني… هو أنا مالي؟! أنا مالي بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟!”

وأوضحت أن هناك مواقع ذكرت اسمها بشكل مباشر، متّهمة إياها بتحريك حملات انتقادية ضد شيرين، وأضافت: “أنا تحملت أربع سنين من التلميحات حتى منها شخصيًا، ومع ذلك ما رديتش. لكن نوصل لمرحلة توجيه الناس ضدي؟! ده ظلم وحرام وعيب.”

وأكدت أنغام أنها لن تسكت بعد اليوم، مضيفة: “أي شخص هيتمادى وهيجيب سيرتي مش هسكت. أنا فعلًا تعبت، وسبق ورفعت قضية على شاب كتب عني على تويتر وكسبت القضية واتحبس. وأي حد هيزج باسمي تاني مش هسكت.”

وتُعد مشاركة أنغام في افتتاح مهرجان العلمين 2025 حدثًا بارزًا، حيث يُنتظر أن يلقى الحفل إقبالاً جماهيريًا واسعًا، في ظل عودتها المنتظرة والأصداء التي رافقت تصريحاتها الأخيرة.