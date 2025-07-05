محمد فؤاد يحتفل بزواج ابنته في حفل مؤثر بحضور النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان محمد فؤاد مساء أمس (الجمعة) بزفاف كريمته بسملة إلى الشاب مروان محمد عبد الوهاب، في أجواء مميزة جمعت بين الفرح والتأثر، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الرسمية، أبرزهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

كما حرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة فؤاد فرحته، من بينهم هاني رمزي، أحمد جوهر، محمد لطفي، عصام كاريكا، حمادة هلال، وحميد الشاعري، بالإضافة إلى نجوم الرياضة عماد متعب، عبد الظاهر السقا، وعبد الحميد بسيوني.

وكان من أبرز اللحظات في الحفل، مشاركة الفنان إيهاب توفيق، الذي قدّم مجموعة من أغانيه احتفالاً بالمناسبة، وغنى إلى جانب محمد فؤاد في لفتة مميزة تعبّر عن عمق الصداقة بينهما.

العروس بسملة تألّقت بإطلالة ناعمة وأنيقة خطفت أنظار الحضور، فيما بدت على محمد فؤاد علامات التأثر والسعادة، خاصةً خلال رقصة الوداع مع ابنته، على وقع أغنيته “معاك من أول يوم”، حيث لم يتمالك دموعه، لتبادله ابنته العناق والدموع في لحظة مؤثرة أثرت في جميع الحاضرين.

الحفل شهد أجواء من البهجة والتفاعل الكبير مع أغاني محمد فؤاد التي رافقت فقرات الحفل، فيما حرص المدعوّون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين ونجوم الفن الحاضرين.