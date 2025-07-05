شكرا لقرائتكم خبر عن جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت المغنية البريطانية جيسي جي، الجمهور حول حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية استئصال الثدي، إثر تشخيص إصابتها بـ"سرطان الثدي المبكر"، مشيرة إلى أنها ما زالت في فترة التعافي، لكنها تشعر بالإيجابية والامتنان.

وفي منشور شاركته عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت صاحبة أغنية Bang Bang، صورة تجمعها بابنها سكاي، البالغ من العمر عامين، وعلقت: "لمن يسأل عن حالتي الصحية، مرّ 11 يومًا على العملية، وأنا بخير".

وأضافت: "أفتقد كوني أمًا نشيطة، وإنسانة نشيطة، لكن من الجميل أن أُبطئ الوتيرة قليلًا، و"سكاي" يستمتع بوقته مع جدته وجده.. لا زلت أشعر ببعض الألم والانزعاج، لكن يمكنني تحمّله.. أمارس التمارين وآخذ كل ما هو صحي، وأحاول أن أتناول طعامًا نظيفًا تمامًا".



جيسي جي

وأوضحت جيسي، أنها توقفت عن تناول مسكنات الألم، قائلة: "توقفت تمامًا عن الأدوية المسكنة، ليست من الأشياء التي أفضلها، كما أنني أحب أن أشعر بما أشعر به حتى لا أبالغ في النشاط".

وفي تعليق طريف على تفاصيل فترة التعافي، كتبت: "ما زال لدي أنبوب التصريف، وأي شخص مرّ بهذه التجربة، هل شعرت وكأنك تمشي وكأنك دمية على شكل بطة أو كلب؟.. أنا أحمله على الأرض في المنزل حتى تساعدني الجاذبية".

وعادت المغنية لاحقًا إلى المنصة لتشارك رسالة صادقة مع جمهورها، قالت فيها: "إذا رأيتموني جالسة في حديقة أو خارجة من موعد طبيب أو أتناول الطعام أو أمشي وأبدو متعبة أو غير مركّزة.. فأنا كذلك".

وتختمت حديثها: "لا شيء شخصي.. ليس لدي الطاقة التي أمتلكها عادة، وهذا أمر طبيعي.. سأصل إلى هناك.. الطريق بطيء، لكنني أستمتع بالإيقاع الهادئ وأبقى إيجابية".