شريهان تتصدر الترند بعد ظهورها في العرض المسرحي "يمين في أول شمال"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 01:24 مساءً - تواجدت الفنانة شريهان في العرض المسرحي "يمين في أول شمال"، بعد دعوة خاصة قدمها لها المخرج كريم الشناوي.

شريهان تدعم صناع "يمين في أول شمال"

نشر المخرج المسرحي محمود جمال مجموعة صور من حضور شريهان للعرض، والتي كشفت عن سعادتها بالتفاصيل الفنية التي ركز عليها صناع العمل، وكتب تعليق قال فيه: "شرفتنا يوم الأربع الجميلةبدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوى فى عرض".

وأعرب عن سعادته برد فعل شريهان قائلاً: "قد ايه رقيقة وجميلة وكلها ذوق، وقد ايه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها، وحقيقى فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض وهى بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيلة عملها فى العرض سواء كانت كبيرة او صغيرة، انا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة مالهاش زى ومش شبه اى حد، شخصية فريدة فى فننا المصرى اتمنى من كل قلبى انها ترجع تانى تبدع وتبهجنا".

تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا سعادتهم بتواجد شريهان في مثل هذه المناسبات الفنية، وطالبها الكثير من محبيها بالعودة للفن مجدداً والظهور بشكل مستمر للاطمئنان عليها.

تواصل شريهان مع جمهورها

يُشار إلى أنبعيدة عن المشاركات الفنية منذ عدة سنوات، لكنها تحرص بشكلٍ دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، فتقوم بمشاركة متابعيها بصور ولقطات مميزة لها، بالإضافة إلى استعادة ذكريات مشوراها الفني، بجانب ذلك تقوم بالتعليق على عدد من الأحداث الفنية والاجتماعية التي تثير الجدل.

الجدير بالذكر أن شريهان أثارت حالة من القلق بين محبيها في آخر ظهور لها، وذلك عندما ظهرت خلال جنازة حماة المطرب رامي صبري، حيث ظهرت وقد بدى عليها التعب والإرهاق مما أثار قلق جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، خاصةً وأنها كانت تخوض حرب مع سرطان الغدد اللعابية عام 2002، مما استدعى خضوعها لعدة عمليات جراحية لإزالة الورم من وجهها.

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