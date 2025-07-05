لقطات من حفل زفاف ابنة محمد فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 01:24 مساءً - احتفل النجم محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة ليلة أمس في إحدى فنادق القاهرة الشهيرة، وسط أجواء مميزة مليئة بالسعادة والفرح.

زفاف ابنه محمد فؤاد

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حضر حفل الزفاف مجموعة من الفنانين ومشاهير الغناء لمشاركةفرحته بزواج ابنته، ومن أبرز الحضور محمد لطفي، إيهاب توفيق، الإعلامي طارق علام، مصطفى قمر، مصطفى كامل، وليد سعد، خالد عجاج، حميد الشاعري، ودنيا عبد العزيز وزوجها، وغيرهم.وحرص إيهاب توفيق ونجوم الغناء اللذين حضروا على تقديم أغانيهم الشهيرة إهداءاً للعروسين وسط أجواء من الفرح والحماس من العروسين والحضور.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمقاطع المصورة الخاصة بالحفل والتي كشفت عن أجواء السعادة التي عاشها محمد فؤاد مع ابنته في يوم زفافها، وكانت من المقاطع المؤثرة عندما شاهدها لأول مرة وهي ترتدي فستان الزفاف، بالإضافة إلى المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترقص فيه مع والدها على أغنية "بنت أبويا".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع وأضافوا العديد من التعليقات التي تمنوا من خلالها للعروس حياة سعيدة ومستقرة برفقة زوجها.

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يُشار إلى أن محمد فؤاد احتفل بزواج نجله عبد الرحمن العام الماضي في واحدة من أكبر فنادق القاهرة وسط حضور فني كبير، حيث حرص على التواجد عمرو دياب، محمد حماقي، حمادة هلال، إيهاب توفيق، مي فاروق، عماد زيادة، وكان لافتاً للانتباه حرص نجوم الغناء اللذين تواجدوا على تهنئة العروسين وتقديم باقة من أغانيهم الرومانسية المميزة التي تتناسب مع أجواء الحفل.

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قد يعجبك: محمد فؤاد: فنان قدّم قصة نجاحه في فيلم سينمائيمحمد فؤاد تميّز بغناء اللون الرومانسي والدرامي منذ بداية مشواره الفني، واستطاع أن يحقق جماهيرية كبيرة جعلته ضمن نجوم الصف الأول بين أبناء جيله. وعلى الرغم من أنه بدأ مشواره الفني منذ التسعينات، لكنه مازالت له شعبية كبيرة؛ خاصة وأنه مواكب للتطوُّر الدائم في صناعة الفن.

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