ميرنا وليد - بيروت - زار الممثل المصري أحمد زاهر لبنان، وقد التقى به موقع "الفن" وأجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، اذ بدأنا اللقاء بحديثنا عن لبنان، كما تطرقنا الى أعماله المقبلة، مشاركته في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، كيف علّق على بعض الإنتقادات التي وُجّهت للعمل؟، أيضا تحدثنا عن فيلم "شنطة سفر" الذي عرض في حفل تخرج ابنتيه الممثلتين ملك وليلى زاهر من المعهد العالي للسينما، الى جانب حضور الفنان تامر حسني وعلاقتهما الأخوية.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.



كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر بأهضم تعليق: "هذا ما سأفعله بصهري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.