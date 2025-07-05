شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يكشف تفاصيل موقفًا محرجًا تعرض له أثناء تصوير فيلمه الأول والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم براد بيت، 61 عامًا، عن موقف محرج تعرض له أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأول، مما علمه أهمية ضبط النفس أثناء تناول الطعام على الشاشة، وجاءت هذه التصريحات في حلقة من بودكاست "New Heights" الذي يقدمه لاعبا الـ NFL ترافيس كيلسي وجيسون كيلسي.

روى براد بيت، تفاصيل الحادث: "كنت أصور في مقهى صغير ومزدحم بالطاقم، حوالي 60 شخصًا، وكان الجو خانقًا"، وأضاف أن دوره كان يتطلب أن يظهر كشخص لم يأكل لأيام، فكان عليه أن يتناول طبقًا كبيرًا من الفاصوليا واللحم المقدد.

وأشار بيت إلى أنه اعتمد على "التمثيل الميتودي" وأكل كامل الطبق في كل مرة يعاد فيها التصوير، والتي كانت أربع مرات، لكنه قال: "في المحاولة الرابعة، شعرت بشيء غير مريح، ولم أستطع فعل شيء، حيث جلست على الكرسي، وحدث ما لا يُحمد عقباه".

وتابع: "فجأة، غادر الطاقم المقهى بأكمله بسبب الرائحة الكريهة التي انتشرت، مما سبب ضحكًا كبيرًا لمقدمي البودكاست"، وأوضح بيت، أن هذه التجربة علمته أن يضبط نفسه في مشاهد تناول الطعام لاحقًا، فيما رد جيسون كيلسي ضاحكًا: "يجب أن تكون فخورًا، فقد أفرغت الغرفة وهذا إنجاز".

يأتي هذا فيما حقق فيلم السباقات للنجم العالمى براد بيت، F1: The Movie إيرادات وصلت إلى 146 مليونا و301 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 27 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، وانقسمت إيرادات فيلم F1: The Movie بين 57 مليونا وألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و89 مليونا و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

كما تميزت مشاهد سباقات الفورمولا 1 في فيلم النجم العالمى براد بيت الجديد F1: The Movie بأنها لافتة للأنظار، إلا أن صانعي العمل حرصوا على إبراز كيفية تداخل ماضي هذه الرياضة مع حبكة الفيلم، مع لمسة فنية هوليوودية مميزة، حيث يلعب بيت دور السائق المسن سوني هايز في عودة غير متوقعة إلى جانب سائق شاب موهوب في فريق متعثر.

قدّم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، نصائح مهمة لأبطال فيلم F1: The Movie، خاصة مع اعتبار عمر بيت الـ 61 عامًا في الحياة الواقعية غير واقعي بالنسبة لسائق في العصر الحديث.

أكبر سائق فورمولا 1 حاليًا هو الإسباني فرناندو ألونسو، الذي سيبلغ من العمر 44 عامًا الشهر المقبل، ولكن في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت المتطلبات البدنية أقل ولكن الخطر أكبر، تسابق فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون في سن 55، وفاز لويجي فاجيولي في سن 53.