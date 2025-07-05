مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يكشف النقاب عن فيلم الافتتاح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 11:53 صباحاً - يترقّب عشاق السينما حول العالم لمشاهدة أفضل الأفلام وعروض السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي ستنطلق فعالياته يوم 27 أغسطس القادم، وتستمر حتى 6 سبتمبر، في نسخته الـ 82. وتزامناً مع استعدادات القائمين على المهرجان في الإعداد له، وقع اختيار المهرجان هذا العام على فيلم La Grazia، لتُفتتح به فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

La Grazia.. فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

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أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها على الإنترنت، اختيار فيلم La Grazia للمخرج باولو سورينتينو، والذي قام بكتابته أيضاً، ليكون فيلم افتتاح النسخة الـ 82 من المهرجان بالإضافة لعرضه العالمي الأول.

وجاء الإعلان عبر إنستغرام مع التعليق التالي: "يوم الأربعاء 27 أغسطس، ستستضيف الصالة الكبرى في قصر السينما Palazzo del Cinema العرض العالمي الأول لعودة المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار في المسابقة؛ فيلم مصمم على ترك بصريته العظيمة، وأهميته القوية في الوقت الحاضر، بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرزيتي".

وفي كلمة مخرج العمل عن اختيار فيلمه، قال: "أنا سعيد جداً؛ لأن مهرجان فينيسيا الـ 82 سيفتتح مع الفيلم الجديد والمتوقع".

وقال المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا في بيان: "أنا سعيد جدًا لأن مهرجان فينيسيا الـ 82 السينمائي الدولي سيُفتتح بفيلم جديد مخرجه هو باولو سوريتينو. أحب أن أتذكر أن أحد المؤلفين الإيطاليين الأكثر أهمية دوليًا ظهر لأول مرة في بينالي في فينيسيا في عام 2001 مع فيلمه الأول، L'uomo in più أو One Man Up، في السنوات الأولى كمخرج فني. رابط مع المهرجان الموحد على مر السنين مع التقديمات الخارجة للمنافسة والتي، في عام 2021 ، حصلت على جائزة الأسد الفضي من هيئة المحلفين الكبرى Silver Lion - Grand Jury. تأتي عودة باولو سوريتينو إلى المنافسة مع فيلم مقدر لترك بصمته لأصالته العظيمة وتناغمه القوي مع الحاضر ، الذي سيستمتع جمهور المهرجان باكتشافه في ليلة الافتتاح".

نبذة عن باولو سورينتينو

ظهر سورينتينو، 55 عاماً، والمولود في نابولي،لأول مرة في مهرجان فينيسيا بفيلمه الروائي الأول "One Man Up"، عام 2001. كما قدم سابقاً الحلقات الأولى من مسلسله التلفزيوني "The Young Pope" في المهرجان.

في عام 2004 ، قام بتصوير عواقب الحب The Consequences of Love، وفي عام 2006 ، صديق العائلة The Family Friend، وخاض بهما سوياً المنافسة في مهرجان كان السينمائي. في عام 2008 ، مع IL Divo ، عاد إلى مهرجان كان حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم. عاد إلى المنافسة في مهرجان كان في عام 2011 بفيلم This Must be the Place وبعد عامين مع The Great Beauty ، الذي فاز عنه بجوائز أوسكار، غولدن غلوب، بافتا لأفضل فيلم أجنبي وثلاث جوائز للفيلم الأوروبي EFAs.

يشتهر بأفلام مثل "Il Divo"، و "The Great Beauty" الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم للغة الأجنبية في عام 2014، و"The Hand of God"، وهو فيلم شخصي عميق عن فقدان والديه في سن المراهقة، والذي حصل على جائزة هيئة المحلفين الكبرى في مهرجان كان 2021، وكان الترشيح الثاني لـ سورينتينو لجائزة الأوسكار.

تم اختيار فيلم Youth في منافسة في مهرجان كان في عام 2016 ، وحصل على ثلاث جوائز EFA ، وحصل على ترشيح أوسكار واثنين من ترشيحات غولدن غلوب. في عام 2016 ، أخرج المسلسل التلفزيوني The Young Pope ، الذي تم ترشيحه لجائزة غولدن غلوب لأفضل أداء ممثل وجائزة إيمي لتصميم الإنتاج والتصوير الفوتوغرافي.

الإعلان عن مقدمة حفلي افتتاح وختام الدورة القادمة من مهرجان فينيسيا السينمائي

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ستقود إيمانويلا فانيلي حفل افتتاح مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 2025، على مسرح سالا غراندي، بالإضافة إلى حفل الاختتام، الذي سيُقام يوم السبت 6 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الرسمية.

وعلى الموقع الرسمي للمهرجان، جاء التعليق كالتالي: "إيمانويلا فانيلي، ممثلة عميقة ومتعددة المواهب، تنتقل بسلاسة من الكوميديا إلى الدراما، محافظةً على اتساقها التام في التعبير. أعمالها محل تقدير ليس فقط لموهبتها التمثيلية، بل أيضاً لقدرتها على تصوير مفارقات وتناقضات العصر؛ من خلال منظورها الشخصي العميق. تكتب مونولوجاتها الخاصة".

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كيم نوفاك تحصل على الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا 2025

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وكان مهرجان فينيسيا السينمائي قد أعلن عن منح الممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك Kim Novak جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة في دورته الثانية والثمانين.

وتعليقاً على هذا التكريم، قالت كيم نوفاك: "أشعر بتأثر عميق لحصولي على جائزة الأسد الذهبي المرموقة من مهرجان سينمائي مرموق كهذا. إن تكريم أعمالي في هذه المرحلة من حياتي هو بمثابة حلم تحقق. سأعتز بكل لحظة أقضيها في البندقية، فهي ستملأ قلبي فرحاً".

كما صرّح المدير الفني لـ مهرجان فينسيا السينمائي، ألبرتو باربيرا: "بعد أن أصبحت أسطورة سينمائية عن غير قصد، كانت كيم نوفاك واحدة من أكثر الأيقونات المحبوبة في حقبة كاملة من أفلام هوليوود، منذ ظهورها الأول في منتصف الخمسينيات وحتى ابتعادها الطوعي المبكر بعد فترة وجيزة. لم تتردد قط في انتقاد نظام الأستوديو، واختيار أدوارها، والتدقيق فيمن سمحت له بالدخول إلى حياتها الخاصة، وحتى اسمها".

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