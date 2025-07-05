وفاة الممثل جوليان مكماهون عن عمرٍ يناهز 56 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 10:19 صباحاً - توفي الممثل جوليان مكماهون، نجل رئيس الوزراء الأسترالي السابق ويليام مكماهون، والمعروف بأدواره المميزة، خاصةً في NIP/Tuck و Charmed، عن عمرٍ يناهز 56 عاماً، بعد معركة مع مرض السرطان. وكان آخر ظهور له على السجادة الحمراء يوم 10 مارس الماضي في أوستن، تكساس، حيث عرض فيلمه الأخير The Surfer مع نيكولاس كيدج، في مهرجان SXSW Film & TV.

بيان وفاة جوليان مكماهون

https://www.instagram.com/p/DLs6EDHvF0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLs6EDHvF0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLs6EDHvF0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أكدت زوجة النجم الأسترالي "كيلي" الخبر لموقع Deadline، في بيان أُصدر يوم أمس الجمعة، 4 يوليو، جاء فيه أن مكماهون توفي في كليرواتر، فلوريدا، يوم الأربعاء 2 يوليو.

وقالت كيلي في البيان: "مع قلب مفتوح، أودّ أن أشارك مع العالم أن زوجي المحبوب، جوليان مكماهون، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد جهد شجاع للتغلب على السرطان. لقد أحب جوليان الحياة، وأحب عائلته وأصدقاءه وعمله، وكان يحب معجبيه. كانت أعمق أمنيته هي جلب الفرح إلى أكبر عدد ممكن من الأرواح. نطلب الدعم خلال هذا الوقت للسماح لعائلتنا بالحزن في الخصوصية. ونرغب في كل ما جلب لجوليان الفرح، للاستمرار في العثور على الفرح في الحياة. نحن ممتنون للذكريات".

نبذة عن جوليان مكماهون وأبرز أعماله

ولد مكماهون في سيدني، أستراليا في 27 يوليو 1968. اشتهر بدور البطولة باعتباره الدكتور دووم في فيلمي Fantastic Four، بالإضافة إلى عدة شخصيات في العديد من مسلسلات "السوب أوبرا"، المحببة طوال حياته المهنية. ﻿

بدأ مسيرته الفنية كموديل قبل الانتقال إلى مسلسلات "السوب أوبرا". وانتقل إلى هوليوود لمواصلة مسيرته في التمثيل، والتقط دوراً آخر في هذه المسلسلات، قبل انضمامه إلى فريق Charmed كسلسلة منتظمة، حيث لعب كول تيرنر لمدة ثلاثة مواسم.

فاز مكماهون بترشيح لجائزة غولدن غلوب عن دور الدكتور كريستيان تروي الوسيم، والساحر على دراما الجراحة التجميلية التي نجحت في FX، والتي استمرت لمدة ستة مواسم.

في فيلميْ الأبطال الخارقين Fantastic Four (2005) و Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)، لعب مكماهون دور الشرير فيكتور فون دووم.

أما بالنسبة لحياته الشخصية، فقد تزوج من بروك بورك في يونيو عام 2000، ولديهما ابنة، ولكن تم الطلاق بينهما عام 2001. وتزوج من كيلي بانياجا (كيلي مكماهون) في عام 2014.

للمزيد من الأخبار: وفاة الممثل الأمريكي مايكل مادسن عن عمر يناهز الـ67 عاماً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».