تفاعل مع رفض فرقة بوب فيلان اتهامات "بمعاداة السامية"

الرياص - اسماء السيد - بعد أربعة أيام من الهتافات التي أطلقها مؤدي الراب في فرقة "بوب فيلان"، باسكال روبنسون فوستر، خلال مهرجان غلاستونبري في إنجلترا، الذي بُثّت على الهواء مباشرة، اتخذت القضية أبعاداً أوسع بعد إعلان الشرطة البريطانية فتح تحقيق في الحادثة، وإعلان وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات مُنحت لعضوين في الفرقة التي كان من المفترض أن تقيم جولة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات منددة من سياسيين ومسؤولين بريطانيين.

وأثارت الحادثة كذلك جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وشمل ذلك المستخدمين في العالم العربي، إذ تناقلتها وسائل إعلام عربية بشكل واسع، فيما تفاعل معها المستخدمون العرب الذين أبدت شريحة كبيرة منهم تأييدها لما قامت به الفرقة، وانتقادها للإجراءات التي اتُخذت بحق أعضائها.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، الإثنين، فتح تحقيق في هتافات معادية لإسرائيل أدلت بها فرقتا الراب، "بوب فيلان" و"نيكاب"، على خشبة المسرح السبت الماضي خلال أدائهما في مهرجان غلاستونبري جنوب غربي إنجلترا.

وقالت شرطة أفون وسومرست، التي تغطي مدن بريستول وباث وويلز، إنه و"بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض "بوب فيلان" و"نيكاب" في مهرجان غلاستونبري السبت، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حالياً".

وخلال حفل "بوب فيلان"، قاد مغني الراب في الفرقة، باسكال روبنسون فوستر، المعروف باسم بوبي فيلان، هتافاً قال فيه: "الموت للجيش الإسرائيلي!"، ودعا الجمهور إلى تكرار العبارة نفسها.

فيما اتهم مغنو الراب في فرقة "نيكاب" الأيرلندية الشمالية، إسرائيل بأنها دولة ترتكب "جرائم حرب" وأطلقوا هتافات ضد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

وبعد يوم من العرض، ردّ مغني الراب في "بوب فيلان" روبنسون فوستر، في منشور عبر إنستغرام، على الجدل الذي أثارته هتافاته في المهرجان، مصرحاً بشكل مقتضب: "لقد قلت ما قلته"، دون أن يشير بشكل واضح إلى ما قاله فوق خشبة المسرح.

وشارك أحد المستخدمين على منصة إكس، صورة لمنشور آخر شاركته فرقة "بوب فيلان" عبر إنستغرام مؤخراً، يقول إن الفرقة لا تدعو لموت اليهود، أو العرب، أو أي عرق، أو مجموعة من الناس، بل تدعو لـ "تفكيك آلة عسكرية تستخدم قوة قاتلة غير ضرورية ضد مدنيين أبرياء ينتظرون المساعدات"، مختوماً بعبارة: "الحرية لفلسطين".

فيما عبّر حساب آخر عن شكره للفرقة، مكرراً ما ردده مؤدي الراب، وقال إن ما حدث دليل على زيادة "التضامن العالمي" مع غزة، "وإدراك من الشعوب للخطر الذي تمثله إسرائيل على العالم"، على حدّ تعبيره.

وكان من المقرر أن تقيم فرقة "بوب فيلان" جولة في الولايات المتحدة، لكن الخارجية الأمريكية أعلنت إلغاء تأشيرة ثنائي الراب في الفرقة بعد مهرجان غلاستونبري.

وكتب نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، عبر منصة إكس: "الأجانب الذين يمجّدون العنف والكراهية غير مرحب بهم في بلادنا".

وطالت الانتقادات كذلك بي بي سي، التي بثّت المهرجان على الهواء مباشرة، وصرّحت بي بي سي في وقت لاحق أنه كان ينبغي قطع البث المباشر خلال عرض فرقة "بوب فيلان".

وأضافت بي بي سي أنها ستنظر في الإرشادات بشأن بث الأحداث المباشرة كي يكون واضحاً للعاملين في المؤسسة متى يكون من المقبول إبقاء البث على الهواء، كما وصفت الهتافات والتعليقات خلال المهرجان بأنها "معادية للسامية".

ونقل حساب على منصة إكس، كلاماً منسوباً إلى حساب آخر يعود لطبيبة دنماركية تقول فيه إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة "بوب فيلان"، فيما ترحّب بآخرين يرددون شعارات مناوئة للعرب وغزة.

وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان، يوم الإثنين، وصفت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، المشاهد من مهرجان غلاستونبري التي بُثّت على الهواء بأنها "مروعة وغير مقبولة".

وقالت ناندي إنها اتصلت على الفور بالمدير العام لبي بي سي بعد بث المهرجان، مشيرة إلى ستستمر في التواصل مع المؤسسة في الأيام المقبلة.

وعبّرت هيئة مراقبة الإعلام في بريطانيا "أوفكوم" الإثنين، عن "قلق كبير"، مشيرة إلى أن بي بي سي عليها أن تُجيب عن بعض الأسئلة بشأن ما جرى، ومؤكدةً أنها تُجري تحقيقاً في "الإجراءات التي وضعتها المؤسسة لضمان الالتزام بتوجيهاتها التحريرية".

ولم تبث بي بي سي بشكل مباشر عرض فرقة "نيكاب"، لكنها قامت لاحقاً بتحميل نسخة غير معدلة منه على منصة "بي بي سي آى بلاير".

وانتقد الحاخام الأكبر للمملكة المتحدة، إفرايم ميرفيس، بشدة بثّ ما وصفه بـ "خطاب الكراهية البغيض تجاه اليهود" في مهرجان غلاستونبري من قبل بي بي سي.

وكتب ميرفيس على إكس: "إن بثّ خطاب الكراهية البغيض تجاه اليهود في مهرجان غلاستونبري، واستجابة بي بي سي المتأخرة وغير المدبّرة بشكل صحيح، يأخذ الثقة في قدرة هيئتنا الإعلامية الوطنية على التعامل بجدية مع معاداة السامية إلى مستوى جديد من الانحدار".

