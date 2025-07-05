شكرا لقرائتكم خبر عن أوتاكا: يالا مسرح مشروعى من أيام الجامعة وتنفيذه بشكل احترافى كان حلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد أوتاكا، مؤسس مشروع "يالا مسرح"، في تصريحات خاصة لليوم السابع: بدأت تجربة يالا مسرح منذ سنوات طويلة، مع شباب الجامعة، وقتها كنت أبحث عن شباب يمتلكون موهبة وقدرة على الارتجال، ومن خلال الورش كنا نصل في النهاية إلى مسرحية كاملة مرتجلة، وفكرة تحويل هذا المشروع إلى تجربة مسرحية تجارية كانت حلم كبير بالنسبة لي، ورغم نجاحي في التمثيل، كان شاغلي الأساسي هو تنفيذ هذا الحلم على أرض الواقع.

وتابع أوتاكا: "تنفيذ المشروع حاليًا بالتأكيد مختلف عن تنفيذه في أيام الجامعة، خصوصًا أن سنوات كثيرة مرت، والعصر الآن أصبح خاضعًا لسيطرة السوشيال ميديا وتطبيقات مثل تيك توك، لذلك أن أجد شبابًا لديهم الحماس والاستعداد لبذل مجهود، والتدريب على الارتجال، وتقديم أفكار حقيقية على خشبة المسرح، فهذا يعد شيء عظيم ويستحق التقدير.

وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور افتتاح مشروع يالا مسرح للمخرج محمد أوتاكا، وذلك في إحدى مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث حضر كلاً من النجم هشام ماجد، والنجم أكرم حسني، والفنان مصطفى غريب، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان عابد عناني، والفنانة سلمى الطرابلسي، والفنان أحمد دوجلز والفنان عماد صفوت، والفنان، أحمد شاهين، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنان صبري فواز.