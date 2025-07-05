شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "هدوء نسبى" عرض مسرحى عن فن التحنيط للقدماء المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمر المعتز بالله عن آخر تجاربه المسرحية، وذلك خلال تصريح خاص لـ الخليج 365 حيث قال: أستعد لتقديم عرض مسرحي خلال الشهر الحالي، عن فن التحنيط للقدماء المصريين، وقد استوحيت الفكرة من خلال تقديمى للعديد من المحاضرات العامة للتوعية بالحضارة المصرية القديمة، وكان من ضمن الأشياء التي لا يعرفها الكثيرون هو فن التحنيط.

وتابع عمر: وبالفعل قدمت محاضرات عن فن التحنيط ولماذا قام المصريين القدماء بالتحنيط وكانت الديانة هي مفتاح السر كله، ونظرية الارتحال إلى العالم الآخر عن المصريين، وأثناء شرحي جاءت على بالي فكرة ماذا لو قدمنا فن التحنيط بشكل درامي، وبالفعل بدأت في التنفيذ فورا استعداداً لتقديمه كعرض مسرحي ليكون أول عرض يتناول فكرة التحنيط عند القدماء المصريين.

واسترسل: وسيحتوى العرض على كل الطقوس وسيكون هناك جزء نظري نشرح فيه، وجزء درامي به تلاوة للتعاويذ القديمة وسيشارك الجمهور في هذا الطقس ليكون جزءا منه، وتابع: أتوجه بالشكر من خلالكم للدكتورة هدى عبد العزيز مديرة المشروع والتي أمنت بالفكرة وأصبحت هي المحرك الأساسي للعمل.

يذكر أن عمر المعتز بالله محُاضر أكاديمي وكاتب ومدير ثقافي مصري متخصص في تراث وتاريخ وفلسفة الفن المصري القديم وعلومه. له بعض المؤلفات والمقالات والأبحاث العلمية في الاقتصاد الثقافي وتنمية الموارد التراثية والمعرفية، والعديد من الفعاليات والمحاضرات العامة في مجالات الفنون والإدارة والعلوم التاريخية الجيوسياسية المتعلقة بنشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة سعياً لتعزيز الفهم والتقارب الثقافي بين المصري المعاصر والمصري القديم، من خلال تعميق فهم وتفعيل دور التراث كمحرك رئيسي للتنمية والنمو والتطوير والتغيير.