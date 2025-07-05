شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور شيرين رضا فى فيلم الشاطر مع أمير كرارة وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة شيرين رضا بظهور خاص خلال أحداث فيلم الشاطر مع النجمين أمير كرارة وهنا الزاهد المقرر طرحه في دور العرض المصرية خلال شهر يوليو الجارى للمنافسة في موسم صيف 2025 السينمائى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم بدور ممثلة وتلتقي كرارة الذى يعمل دوبلير ويتسبب في تعرضها لحادث.

فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوى وشيرين رضا، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

وفى سياق متصل يعرض للفنانة شيرين رضا حالياً فيلم "فى عز الظهر" الذى انطق فى دور العرض الشهر الماضى، وتشارك فى بطولته إلى جانب مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يشار إلى أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" عام 2023 وشارك فى بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

أما هنا الزاهد تتواجد في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 بفيلمين الأول هو "ريستارت" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022، والثاني "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد فقط بشخصية زوجة كريم عبد العزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة.