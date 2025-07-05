في الذكرى الخامسة لوفاتها.. معلومات لا تعرفونها عن رجاء الجداوي

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الممثلة المصرية رجاء الجداوي ولكي نستذكرها نستعرض لكم أبرز المعلومات التي فد لا تعرفونها عنها:

- اسمها الحقيقي هو نجاة علي حسن الجداوي وهي من مواليد مدينة الإسماعيلية في شرقي مصر

-بدأت مسيرتها كعارضة أزياء وسافرت عدة مرات كمرافقة لرئيس الجمهورية المصرية من أجل تسويق القطن خارج مصر.



- خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا

- بدايتها الفنية كانت من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت إلى 62 عامًا.

- تزوجت في مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي توفي قبلها وتحديداً في عام 2016، ولديهما ابنة وحيدة اسمها أميرة

​​​​​​​- بعد مشاركتها في مسلسل "ريح المدام" إنتشرت شائعات عن زواجها من الممثل المصري أكرم حسني، وهي الشائعة التي أضحكتها.

​​​​​​​-أكثر ما تخاف منه كان الزواحف والثعابين، وأنه من الممكن أن تصاب بإغماءة اذا رأت الزواحف.

- توفيت بعد صراع دام لـ 43 يومًا مع فيروس كورونا.