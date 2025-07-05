ليزو تكشف كيف خسرت 27 كيلوغراماً من وزنها.. من دون عملية ولا أدوية وحقن!

ميرنا وليد - بيروت - في منشور صريح، شاركت النجمة العالمية ليزو (37 عامًا) تفاصيل رحلتها الصحية والجسدية، مشيرة الى ان خسارتها للوزن لم يكن نتيجة حبوب أو أدوية، بل ثمرة جهد كبير ونمط حياة صحي.

وشاركت صورة لها "قبل وبعد" تُظهر الفارق والتغييرات في جسمها وكتبت ليزو: "لكل المجلات والمدونات اللي تتمنّى أكون على أوزيمبيك... إليكم الحقيقة!"

وأوضحت أنها تتبع نظامًا صارمًا يشمل:

-التمرين 3 مرات أسبوعيًا

-جلسات ساونا يومية وتمارين كارديو

-إعادة إدخال البروتين الحيواني إلى نظامها الغذائي

-التعاون مع شيف خاص لإعداد وجبات محسوبة السعرات

-تقليل السكريات، والاستغناء عن مشروبات مثل قهوة ستاربكس المحلّاة، والمشروبات الغازية كاملة الدسم، ورقائق البطاطا

وأضافت: "كنت قد توقفت عن شرب الكحول، لكن عدت إليه لأني أستحقه!"

ولم يقتصر أسلوب حياتها النشط على التمارين فقط، إذ أشارت إلى أنها تمارس رياضات مثل الهايكينغ، كرة البيكل، المشي على الشاطئ، والرقص، بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من الماء. وأكدت أنها تقوم بجلسات ديتوكس شهريًا، وتخضع لعلاجات طبيعية مثل التدليك اللمفاوي، والعلاج بالخشب (wood therapy)، وجلسات العناية الشمولية بالجسم.

وفي ختام منشورها، عبّرت عن فخرها بما أنجزته: "أنا سعيدة جدًا وفخورة بما حققته، ولا أحد يمكنه أن يسلبني هذا الشعور."

وتزامن ذلك مع تصدّر ليزو غلاف العدد الجديد من مجلة Women's Health، حيث كشفت فيه عن الوجبات الثلاث اليومية التي ساعدتها في الوصول إلى هذا التحول الملحوظ:

-الفطور: يتكوّن من بيضتين مخفوقتين، سجق دجاج، و"هاش براون" من القرنبيط.

-الغداء: إما سلطة دجاج تايلاندية مبشورة أو لفائف خس محشوة بالتونة أو شرائح صدر الدجاج.

-العشاء: تتناوله قبل الساعة الخامسة مساءً، ويتكوّن من رغيف لحم ديك رومي (ميتلوف)، مع بطاطس مهروسة من القرنبيط، وفاصوليا خضراء.

أما بالنسبة للوجبات الخفيفة، فهي تفضل تناول الزبادي اليوناني مع الفواكه والعسل.