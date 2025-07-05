شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا فى عمان 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائيًا، يوم الخميس الموافق 17 يوليو في الأردن على مسرح المدرج الرومانى بعمان، ومن المقرر أن تقدم نجوى لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، بعد حملة تشويقية مكثفة أثارت حماس جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

يتضمن الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق.

وكانت بعض الأغاني قد صدرت بالفعل كجزء من الترويج للألبوم، وحققت نسب مشاهدة وتفاعل عالية، من بينها: "زين الزين" كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع سليمان دميان، وإخراج بيار خضرا، وتميّز الكليب بأجوائه الشرقية الساحرة، و"يلعن البُعد" كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وهي أغنية درامية حزينة لامست مشاعر الجمهور وحققت انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.