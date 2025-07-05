شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم السبت المقبل، ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات موسم صيف 2025، وينتظر أن يقدم زياد مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي تحظى بتفاعل واسع من جمهوره، الحفل يعد محطة جديدة ضمن سلسلة من الحفلات الصيفية التي يحييها أبرز نجوم الغناء في لبنان والمنطقة.

يذكر أن آخر أعمال زياد برجى بعنوان "حقك عليا" وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان: زياد برجي وتوزيع ألكساندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، روجيه أبي عقل، إخراج: جان كلود ديب، وأغنية أخرى بعنوان " اليوم يومي".

اللبناني زياد برجى عرف للجمهور المصري خلال أغنية "شو حلو" والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً على مستوى الدول العربية ومصر وتعد الأغنية الأبرز في مشواره رغم تقديمه العديد من الأعمال الغنائية.