شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غاب الزعيم عادل إمام عن حضور حفل زفاف حفيده عادل رامى إمام، واحتفل المخرج رامى إمام بزفاف نجله عادل حفيد الزعيم عادل إمام، وذلك بحضور المقربين ووسط عدد من النجوم وأصدقاء العائلة، ومنهم يسرا ويوسف الشريف وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى وآخرين.

وكان قد عقد قران حفيد عادل امام على فريدة أشرف مدربة اللياقة البدنية، قبل أيام وسط حضور عدد من المقربين.



حفل زفاف حفيد الزعيم (1)



حفل زفاف حفيد الزعيم (2)



حفل زفاف حفيد الزعيم (3)



حفل زفاف حفيد الزعيم (4)



حفل زفاف حفيد الزعيم (5)



حفل زفاف حفيد الزعيم (6)



حفل زفاف حفيد الزعيم (7)



حفل زفاف حفيد الزعيم (8)

وكان عادل رامى إمام حفيد الزعيم بدأ فى الظهور الإعلامى الفترة الماضية، وتحديدا فى العرض الخاص لفيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذى أقيم فى دار الاوبرا المصرية، حيث ظهر بصحبة والده المخرج الكبير رامى إمام.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة فى العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشاركه فى كتابة السيناريو أحمد حسنى، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبرى، أحمد غزى، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.